Zlín udolal Pardubice a poprvé doma vyhrál

Zlín - Hokejisté Zlína porazili v 17. kole extraligy Pardubice 3:2 po samostatných nájezdech a poprvé v sezoně se doma radovali z výhry i zisku bodů. Utkání rozhodl Antonín Honejsek. Pardubice prohrály popáté za sebou a i nadále jsou poslední, Zlín je devátý.

V sestavě Dynama chyběl elitní centr Kousal, jenž byl vyřazen ze sestavy, poprvé naopak nastoupil obránce Ďaloga. Slovenský bek si hned ve třetí minutě připsal první asistenci, když po jeho přihrávce střílel Nakládal a puk mimo dosah brankáře Kašíka tečoval Poulíček.

Hosté byli celou úvodní třetinu lepším týmem, svůj náskok ale navýšit nedokázali. V cestě jim stál pozorný Kašík, který do své výstroje ukryl i tutovou šanci Rohlíka. Za Zlín kontroval Karafiát, i on ale zblízka mířil jen brankáře Kantora.

Ve druhé části se hra trochu srovnalo, a to i gólově. V čase 21:35 si najel mezi kruhy Ondráček a poslal kotouč přesně nad rameno Kantora. Vedení zpět na stranu Pardubic mohl získat Claireaux, bývalý hráč Zlína ale trefil jen tyč. Do vedení se tak dostali Berani. Do odraženého puku se pořádně opřel obránce Řezníček a svůj jubilejní 500. start v extralize oslavil gólem.

Utkání čekalo na své první vyloučení až do 35. minuty, kdy dostal menší trest za protesty domácí Honejsek, od inkasování ale Zlín podruhé v zápase zachránila branková konstrukce.

Ve třetí třetině už si početní výhodu zkusili i domácí, faul Poulíčka ani následný pětiminutový trest Hollanda za faul na Seberu ale k navýšení náskoku nezužitkovali.

Dvojnásob to pak mrzelo domácí poté, co dvě minuty před koncem poslal puk mezi Kašíkovy betony Anděl a srovnal na 2:2. Obrat mohli Východočeši dokonat v prodloužení, závěrečných 40 sekund v přesilovce ale nevyužili.

A tak vítěze určily nájezdy, ve kterých Kašík zlikvidoval čtyři pokusy soupeře. Kantora naopak překonali Honejsek se Šlahařem a Zlín se tak radoval z premiérové domácí výhry.

Hlasy trenérů po zápase:

Robert Svoboda (Zlín): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání, soupeř měl daleko lepší pohyb a vytvořil si spoustu příležitostí k zakončení. Do určité míry to asi bylo dané tím, že soupeř měl ve středu volno, v tomto tempu je to dost znát. Pak jsme si k tomu něco řekli, od druhé třetiny už byla naše hra o poznání lepší a otočili jsme výsledek. Mohli jsme rozhodnout v dlouhé přesilovce, ale nesehráli jsme to vůbec dobře, nedostali jsme se do žádného zakončení. Remíza je nakonec spravedlivá, pro nás je potěšující zisk bodu navíc."

Milan Razým (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, první třetinu jsme byli aktivní, měli jsme řadu gólových šancí, bohužel jsme proměnili jen jedinou. Kdybychom dali ještě jednu branku, mohlo být všechno jinak. Domácí poté zvýšili aktivitu, podařilo se jim otočit vývoj utkání na svoji stranu. Do třetí třetiny jsme šli s cílem vyrovnat, a i když jsme dostali pětiminutový trest za úplně zbytečné vyloučení, uhráli jsme to velmi slušně a v závěru jsme po zásluze vyrovnali. V nájezdech se naši střelci proti výborně chytajícímu Kašíkovi neprosadili, z toho pak bod navíc být nemůže."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 3:2 po sam. náj. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Ondráček, 31. Řezníček (Ondráček), rozhodující nájezd Honejsek - 3. Poulíček (Nakládal, Ďaloga), 59. Anděl (Kusý). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 2:1, navíc Holland (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Řezníček, Gazda, Ferenc, M. Novotný, Žižka, Suhrada - Ondráček, Fryšara, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Karafiát, Herman, Sebera - Václavek, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

Pardubice: Kantor - J. Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal, J. Kolář, Holland - Mandát, Poulíček, Svačina - Blümel, Claireaux, Tybor - Paulovič, Anděl, Kusý - Machač, Rohlík, Zeman. Trenér: Razým.