Zlín se střelecky probudil, Teplicím ale podlehl 2:3

Zlín - Zlínští fotbalisté sice našli v podzimním ligovém loučení s Teplicemi po více než šesti hodinách recept na vstřelený gól, přesto ve 14. kole natáhli sérii bez vítězství na čtyři zápasy. Po dvou brankách hostujícího Jakuba Mareše dokázali dvakrát vyrovnat díky trefám Jakuba Janetzkého, ale o výhře Severočechů 3:2 rozhodl Matěj Radosta a hosté se po výhře dotáhli bodově na dnešního soupeře.

Tepličtí dorazili bez nemocného trenéra Radima Kučery a jeho náhradník, asistent Josef Dvorník, se už v osmé minutě radoval z vedení. Moulis poslal z dvaceti metrů střelu, kterou brankář Dostál dokázal vyrazit jen před sebe a nehlídaný Mareš míč dorazil do sítě.

Pro Zlín to znamenalo dvojí pohromu, neboť při pádu pod nohy svých spoluhráčů si způsobil krvavé zranění na hlavě Dostál a jeho ošetřování na deset minut přerušilo hru, gólman se však vrátil mezi tyče. Poločas ale už nedochytal, ještě před přestávkou byl střídán.

Domácí mohli hned po rozehrání vyrovnat, ale dělovka Hlinky ztroskotala na rukavicích brankáře Diviše. Zlín byl i poté aktivnější, ale neprosadil se ani z několika nepřehledných situaci. Ve 31. minutě už bylo srovnáno po individuálním průniku Jawa, který vrátil míč směrem k bližší tyči a tam ho Janetzký protlačil do branky, čímž ukončil po 382 minutách zlínské čekání na vstřelený gól.

Jenže závěr poločasu znovu patřil Teplickým: Žitného rána ještě byla sražena na roh, ale ve třetí nastavené minutě se dostal odražený míč znovu k Marešovi, který se osm metrů od branky nejlépe zorientoval a hosté znovu vedli.

Už v závěru poločasu Zlínští znovu měli několik slibných akcí a v nátlaku pokračovali i po pauze a především v 51. minutě po střele Čanturišvili - a po dalším zaváhání Diviše - už mířil míč do sítě, jenže v cestě mu nechtěně zabránil zlínský spoluhráč Poznar.

Domácí se snažili prostřelit nejistého Diviše ze střední vzdálenosti a nejpilnější v tom byl Hlinka, ale v 67. napálil Janetzký z 18 metrů už přesně pod břevno a bylo znovu srovnáno. Ne na dlouho - v 75. totiž dokázal střídající Radosta vyhrát souboj právě s nedůrazným Janetzkým a zápas definitivně rozhodl. Hosté pod novými trenéry podruhé za sebou vyhráli a posunuli se na dvanácté místo tabulky.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Byl to zápas o našich chybách a neproměněných šancích. Když už vyrovnáme a nadechujeme se k obratu, tak vykopneme sami míč z branky Teplic. Chyba před rozhodujícím gólem byla navíc fatální, dokonce nevím, zda tam nebyl faul... Je to všechno o mentální síle, čekají mě smutné Vánoce, jsem z toho hodně frustrován. Proč nestřídal brankář Dostál hned po zranění? Nechávám to na rozhodnutí hráče a lékaře, nevstupoval jsem do toho. Přes zimu se budeme snažit přinést především nějakého krajního beka, tam si nyní nevystačíme, zvláště při některých absencích."

Josef Dvorník (asistent trenéra Teplic): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, vedle gólu jsme byli silní i na míči a především produktivní - ze čtyř střel jsme třikrát skórovali. Ale domácí dobře zareagovali, o to více důležité bylo, že jsme dokázali hrát stále svoji hru. Musíme hráče pochválit, jak na průběh reagovali, vždy dokázali vstřelit brzy další branku. Dobře nám fungovala osa celého týmu, i když na stoperech díky absencím hrají kluci, kteří mají obvykle jiné úkoly. I střídající hráči měli zdravotní problémy, někteří nastupovali pod prášky, přesto zápas zvládli. S nemocným hlavním koučem Radimem Kučerou jsem byl ve spojení i v průběhu zápasu a už se těšíme, že se nám rychle vrátí."

Fastav Zlín - FK Teplice 2:3 (1:2)

Branky: 31. a 67. Janetzký - 8. a 45.+3 Mareš, 75. Radosta. Rozhodčí: Machálek - Dresler, Bureš - Marek (video). ŽK: Jawa, Vraštil, Čanturišvili, Buchta - Jukl, Moulis, Mareš, Diviš. Bez diváků.

Zlín: Dostál (45.+4 Rakovan) - Vraštil, Buchta, Procházka - Cedidla (65. Dramé), Conde, Hlinka (81. Slaměna), Čanturišvili - Poznar, Janetzký, Jawo. Trenér: Páník.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič (73. Kodad), T. Kučera, Černý - Vukadinovič (56. Radosta), Jukl, Trubač, Moulis (73. Řezníček), Žitný (87. Šup) - Mareš (87. Kováč). Trenér: Dvorník.