Zlín remizoval s Jabloncem 2:2, oba týmy čekají na ligovou výhru

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali ve čtvrtém kole první ligy s Jabloncem 2:2, když dvakrát dotahovali náskok hostů. Na gól Matěje Polidara odpověděl v první půli Lamin Jawo, po přestávce poslal Severočechy do vedení Václav Sejk, za domácí vyrovnal Jakub Kolář. Po konci zápasu dostal červenou kartu zlínský záložník Joss Didiba. Oba týmy nadále čekají na první vítězství v ligové sezoně.

V základní sestavě Zlína nastoupil i Cedidla, který se odvolal proti pětizápasovému trestu za faul na Ewertona v zápase druhého kola na Slavii. Jelikož nebyl v utkání vyloučen, trest, udělený disciplinární komisí ve čtvrtek, nabude účinnosti až pět dní po vyvěšení na úřední desce. Proto mohl dnes reprezentant do 21 let hrát.

Ševci si v úvodní dvacetiminutovce vytvořili dvě velké střelecké příležitosti. Nejprve ve 12. minutě po centru Filla netrefil ve slibné pozici Hrubý bránu, o pět minut později za záda jablonecké obrany pronikl Čanturišvili, ale tváří v tvář Hanuše nepřekonal.

Jablonec využil hned svoji první příležitost, když Polidar trefil perfektně trestný kop z 23 metrů a nedal Rakovanovi šanci zasáhnout. Dvaadvacetiletý krajní bek se trefil ve druhém kole po sobě. Další přímák z podobné vzdálenosti poslal stejný střelec těsně nad.

Po půlhodině mohl vyrovnat Jawo, gambijský útočník se ale dočkal o tři minuty později, když hlavou zužitkoval přesný Čanturišviliho centr. Zúročil tak převahu svého týmu, trvající prakticky celý poločas. Sedmadvacetiletý hráč se zapsal mezi střelce ve druhém z posledních tří kol.

Zlín pokračoval v nátlakové hře i po přestávce. Jablonci zase stačilo málo, aby skóroval. Po chybné rozehrávce Cedidly odcentroval Chramosta a Sejk hlavičkou do protipohybu gólmana přidal druhý gól Severočechů. Také dvacetiletý útočník zaznamenal gól ve druhém z posledních tří duelů v nejvyšší soutěži.

Signál k dalšímu zlínskému náporu dala tvrdá střela Hrubého. Na centr Bartošáka naskočil nejvýš stoper Kolář a vyrovnal. Dvaadvacetiletý hráč skóroval ve druhém kole za sebou.

V závěru se snažili domácí strhnout výhru na svou stranu, blízko tomu měli po ráně Čanturišviliho a hlavičce Koláře, ale skóre už se nezměnilo. Sudí Starý ukončil utkání při protiútoku Zlína, po kontrole u videa však ještě vyloučil Didibu za kopnutí do protihráče. "Ševci" dostali červenou kartu ve třetím kole po sobě.

Jablonec v lize se Zlínem v 18. duelu po sobě neprohrál. Počtvrté za sebou skončil jejich vzájemný duel v nejvyšší soutěži nerozhodně. Obě mužstva jsou společně s Mladou Boleslaví se ziskem dvou bodů na posledních příčkách tabulky.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Cítíme, že dnes jsme měli dost příležitostí vstřelit dost branek k tomu, aby tři body zůstaly doma. Bohužel jsme dvakrát museli dotahovat, kdy Jablonec byl efektivní. I v závěru jsme měli možnost to dvakrát otočit na naši stranu, ale na gól jsme se moc nadřeli a kdybychom proměnili aspoň 50 procent šancí, tak bychom vyhráli. Mrzí mě vyloučení Didiby, zase je to naše disciplinární chyba, to se nesmí stávat, byť v emocích."

David Horejš (trenér Jablonce): "Viděli jsme dnes zajímavé utkání. Zlín byl v úvodu aktivnější, nám pomohl gól na 1:0, začali jsme domácí přehrávat, ale bohužel jsme si nechali vyrovnat ze situace, na které jsme se připravovali celý týden, tedy z centrů. Byl to zápas nahoru dolů, nám hru hodně oživili střídající hráči. Když jsme šli do vedení 2:1, tak jsme měli duel dovést k vítěznému konci. Moc mě to mrzí, protože jsme zase inkasovali z identické situace jako při prvním gólu. Bod ale nakonec s respektem a pokorou bereme."

Trinity Zlín - FK Jablonec 2:2 (1:1)

Branky: 33. Jawo, 70. Kolář - 21. Polidar, 62. Sejk. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Dobrovolný - Proske (video). ŽK: Cedidla, Vukadinovič - Houska, Horejš (trenér), Kratochvíl. ČK: 90.+7 Didiba (Zlín). Diváci: 2411.

Zlín: Rakovan - Cedidla (63. Reiter), Kolář, Procházka, Bartošák (77. Vukadinovič) - Didiba - Fillo (77. Dramé), Hrubý, Janetzký (84. Hlinka), Čanturišvili - Jawo. Trenér: Jelínek.

Jablonec: Hanuš - Kubista, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc (81. Malínský), Kratochvíl, Houska (56. Chramosta), Jovovič (56. Krob) - Sejk (90. Martinec). Trenér: Horejš.