Zlín prohrál s Hradcem Králové 2:3 a už pět kol nebodoval

Zlín - Fotbalisté Zlína prohráli v 11. kole první ligy s Hradcem Králové 2:3. Hosty poslal do vedení už ve druhé minutě Pavel Dvořák, na vyrovnání domácího Davida Tkáče z 52. minuty rychle odpověděl Adam Vlkanova, který pak v poslední minutě přidal pojistku do prázdné branky. Gól střídajícího Youby Dramého na 2:3 ze třetí minuty nastavení už na výhře nováčka nejvyšší soutěže nic nezměnil.

Zlín v lize prohrál už popáté za sebou a v tabulce mu patří 12. místo. Hradec bodoval v pěti z posledních šesti kol, podruhé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil venku a poskočil na sedmou příčku.

"Celý zápas byl o naší slabé důslednosti a efektivitě, což Hradec využil. Bodů máme málo, musíme je získat příště," řekl na tiskové konferenci zlínský Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci při zápasech veden jako asistent trenéra.

Domácí vstoupili do utkání velmi nekoncentrovaně a brzy na to doplatili. Po druhém rohu Hradce po sobě nedokázala obrana "Ševců" odkopnout míč do bezpečí a Dvořák snadno dopravil vyraženou střelu už po 100 sekundách do sítě. "Vstup nám vyšel, dali jsme zápasu impuls, který jsme chtěli," uvedl kouč Hradce Miroslav Koubek.

Zlín se dostával do hry velmi pozvolna. Postupem času sice získal územní převahu, ale k vytvoření střelecké příležitosti mu chyběl moment překvapení. Domácí měli v úvodu jen několik závarů před Fendrichem a dva nepřesné střelecké pokusy Janetzkého a Čanturišviliho. "Hráli jsme celkem slušný fotbal, ale nebyli jsme nebezpeční," řekl zlínský bek Antonín Fantiš.

Zlínští pokračovali v dobývaní tvrze "Votroků" i po přestávce, byli však už efektivnější. Na konci 52. minuty se přízemní střelou přes shluk těl prosadil devatenáctiletý Tkáč a svou třetí ligovou brankou vyrovnal.

Jenže remízový stav vydržel pouze necelé tři minuty. Za hranicí šestnáctky napřáhl ke střele kapitán hostí Vlkanova, míč se od tyče odrazil do sítě a Hradec opět vedl. "To by klíčový moment utkání," řekl Koubek.

Hosté pak ještě více zpevnili obranu a ztížili Zlínu snahu o zvrat. Domácím chyběl nápad, kterým by dobře organizovanou defenzivu soupeře překvapili. V 75. minutě byl ale blízko k vyrovnání Tkáč, který prováhal vhodný moment ke střelbě v dobré pozici a druhý gól v utkání nepřidal.

V 90. minutě se ve snaze o vyrovnání dostal do šestnáctky i domácí gólman Šiška, ale hosté jeho útočný "výlet" potrestali sólem do prázdné branky, když se podruhé v zápase prosadil Vlkanova.

Ve třetí minutě nastavení ještě snížil střídající Dramé, ale pátou domácí porážku Zlína v ligové sezoně už neodvrátil. "Po gólu domácích mi zatrnulo, ale cennou výhru jsme uhájili. To mě těší," dodal Koubek.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "O výsledku rozhodla důslednost Hradce a jeho efektivita. My jsme měli špatný vstup do utkání, nebyli jsme důrazní v šestnáctce a před ní. Sice jsme se dostali do tempa a do hry, Hradec ale organizovaně bránil. Zase jsme si nechali dát zbytečnou druhou branku po chybě ve středu hřiště. Rozhoduje se v detailech, to dokázal soupeř využít a potrestat nás. Asi musím být na hráče ještě tvrdší. Nesmíme polevit, máme málo bodů, příště je potřeba je získat."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Máme radost z vítězství, jsme za něj moc rádi. Věděli jsme, že to tady nebude nic jednoduchého, že domácí do nás půjdou s odhodláním, bojovností a agresivitou. Vyšel nám vstup do utkání, dali jsme zápasu vlastní impuls. Měli jsme i další šance na zvýšení náskoku. Zlín se vrátil do hry, to jsme nehráli dobře. Zlín toužil vyrovnat, při jejich prvním gólu jsme moc zalezli. Klíčové pro naše vítězství byla branka Vlkanovy jeho slabší levou nohou na 2:1. Závěr byl hektický, jen mě mrzí inkasovaná branka na úplně na konci. Zatrnulo mi, ale nakonec jsme si oddechli."

Fastav Zlín - FC Hradec Králové 2:3 (0:1)

Branky: 52. Tkáč, 90.+3 Dramé - 55. a 90. Vlkanova, 2. Dvořák. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Poznar, Procházka, Čanturišvili - Kodeš, Vlkanova. Diváci: 2409.

Sestavy:

Zlín: Šiška - Fantiš (89. Cedidla), Simerský, Procházka, Matejov (84. Reiter) - Vraštil - Fillo (67. Dramé), Tkáč (84. Hlinka), Janetzký (67. Jawo), Čanturišvili - Poznar. Trenér: Kalivoda.

Hradec: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Mejdr, Kodeš, Kateřiňák (72. Rada), Novotný - Dvořák (79. Kubala), Vašulín, Vlkanova (90.+3 Harazim). Trenér: Koubek.