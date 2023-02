Zlín porazil Teplice 2:1 a poprvé pod Vrbou zvítězil

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v 19. kole první ligy Teplice 2:1 a v nejvyšší soutěži premiérově zvítězili pod vedením trenéra Pavla Vrby. Domácí rozhodli o třetí výhře v ligovém ročníku dvěma brankami v úvodní dvacetiminutovce, kdy skórovali Filip Balaj a Martin Fillo z penalty, za hosty snížil po hodině hry střídající Tadeáš Vachoušek. Zlín zvítězil po dvou jarních remízách, naopak Severočeši v druhé části sezony i potřetí prohráli. "Ševci" zůstali na předposledním patnáctém místě neúplné tabulky, třinácté Teplice mají o dva body více.

Důležitý souboj týmů ze spodní části tabulky začali lépe domácí. V páté minutě centroval po rychlé akcí zleva Bartošák, Janetzký zblízka ve vyložené šanci trefil jen břevno, ale Balaj dorazil míč do sítě. Slovenská zimní posila tak dala první gól v novém působišti.

Zlín sice na chvíli ubral na intenzitě, ale po čtvrthodině znovu udeřil. Po brejku Hrubého trefili během pár vteřin tyče Balaj a znovu Janetzký, jenže Hyčka pak fauloval v šestnáctce Hrubého a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Fillo.

Oslabené Teplice zareagovaly na nepříznivý stav zvýšenou ofenzivní snahou, z níž ale žádná šance nevznikla. Závěr půle patřil opět Zlínu, ke třetímu gólu měla blízko střela Hrubého, kterou zlikvidoval Grigar.

Teplice po přestávce zatlačily domácí do defenzivy a dočkaly se snížení. V 60. minutě vyrobil na hranici pokutového území hrubku zkušený Procházka a devatenáctiletý Vachoušek měl cestu k prvnímu ligovému gólu otevřenou.

Severočechy kontaktní branka nakopla k další útočné aktivitě, k níž napomáhaly i nepřesnosti zlínských fotbalistů při rozehrávkách. V defenzivě si však teplické ataky uhlídali a došli si pro tři body. Zlín tak vyhrál šestý z posledních sedmi domácích ligových zápasů s Teplicemi. "Skláři" v nejvyšší soutěži venku prohráli popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Z naší strany byl velmi dobrý první poločas, vedli jsme 2:0 a měli i další šance, nastřelili jsme tyče, břevno, byli jsme nebezpeční z brejkových situací. Po přestávce jsme si vše zkomplikovali zbytečným gólem, kdy měl Procházka spoustu času na odkopnutí míče, soupeř nás potrestal. Hráli jsme důsledně a nepustili jsme soupeře do šancí, naopak jsme mohli přidat třetí gól. Jsem ale rád, že jsme získali tři body, ty jsou pro nás nesmírně důležité. Navázali jsme na dvě remízy, máme po třech kolech pět bodů a to není špatný vstup do soutěže."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Když takhle začneme zápas a dostaneme dva góly za 17 minut, tak dáme soupeři velkou výhodu a těžko se to otáčí. Máme velké množství absencí, chybí síla a kvalita vpředu, nemá ale cenu se na to vymlouvat a musíme hrát s tím, co máme. Ve druhém poločase jsme měli převahu, nebylo to tak špatné, ale těžce jsme dobývali zlínskou defenzívu, která byla povzbuzena dílčím vedením. Dnes jsme udělali spoustu laciných chyb, měli jsme špatné kombinace. Místo, abychom od Zlína odskočili, tak jsme ho vrátili zpět do hry, a jsme tam, kde jsme byli loni. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku."

Trinity Zlín - FK Teplice 2:1 (2:0)

Branky: 5. Balaj, 17. Fillo z pen. - 60. Vachoušek, Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Dohnálek - Černý (video). ŽK: Kučera, Mičevič, Hybš (všichni Teplice). Diváci: 1850.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Procházka, Simerský, Bartošák (51. Fantiš) - Hlinka, Hrubý - Fillo (84. Vukadinovič), Janetzký (90.+1 Didiba), Čanturišvili - Balaj (84. Kovinič). Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar - Knapík (72. Chaloupek), Mičevič, Hybš - Hyčka (46. Kodad), Kučera, Trubač, Urbanec (83. Dramé) - Čičovský (46. Vachoušek) - Gning, Sy. Trenér: Jarošík.