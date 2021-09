Zlín poprvé v sezoně uspěl, o výhře v Liberci rozhodl čtyřmi góly Köhler

Liberec - Hokejisté Zlína vyhráli v 6. kole extraligy v Liberci 4:3 v prodloužení, dočkali se prvního úspěchu v sezoně a posunuli se ze dna tabulky na 14. místo o bod před Kladno. Všechny čtyři branky Beranů vstřelil útočník Bedřich Köhler, který rozhodl v čase 64:39 v přesilové hře. Bílí Tygři se i přes porážku posunuli do čela tabulky.

Hned od úvodního vhazování se Bílí Tygři zakousli do Beranů ze všech sil. Kašík čelil spoustě střel, ale vyloženou šanci domácí neměli. Paradoxně největší příležitost ke skórování měli hosté. V 6. minutě gólman Pavelka při rozehrávce nastřelil jen hostujícího Seberu a ten měl před sebou v mžiku prázdnou branku, ve velké rychlosti ale nemířil přesně. Domácí odpověděli šancí Záborského, ale trápící se střelec neuspěl. Jeho kolega z útoku Faško-Rudáš se z dorážky také neprosadil.

Do druhé třetiny vstoupili domácí hráči aktivně a hned první útok na Kašíka přinesl změnu skóre. Z pravého kruhu mířil přesně Filippi. Hosté mohli srovnat ve 30. minutě, Pavelka ale doslova ukradl vyrovnávací gól Köhlerovi. Stejně se později vedlo na druhé straně Najmanovi, Kašík se nenechal nachytat a udržel svůj tým ve hře. Stejně uspěl Kašík i v 39. minutě, kdy nedovolil skórovat Faško-Rudášovi.

Úvod třetího dějství přinesl domácím studenou sprchu. Köhler se v 45. minutě nejlépe zorientoval před Pavelkou a vyrovnal na 1:1. O dvě minuty později poslal hosty také do vedení, když využil chyby Faško-Rudáše, zakončení protiútoku vzal na sebe a propálil Pavelku. V 52. minutě ale konečně zlomil své střelecké prokletí Záborský a po přihrávce Filippiho srovnal prvním gólem v šestém utkání v české extralize na 2:2.

Než se ale domácí nadechli k dalšímu náporu, zmrazil je opět Köhler a dovršil hattrick. Hosté mocně bránili vedení, ale obrovskému tlaku Liberce nakonec neodolali. V čase 59:28 vyrovnal Gríger a poslal zápas do prodloužení. V něm dovršil při hře čtyř proti třem při trestu Filippiho svůj velký střelecký večer Köhler střelou z levého kruhu.

Hlasy po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Se vším respektem k soupeři a jeho bojovné hře si myslím, že jsme si to dneska prohráli sami. Šancí jsme měli spoustuy. Bohužel, tak jako v předešlých zápasech, jsme málo produktivní. Nemyslím si, že to je smůla. Jsme schopní hrát pasáže, kdy hře dominujeme. Stejně tak jsme potom schopní hrát pasáže, kdy jsme strašně lehkovážní až bohorovní. Hrajeme hokej, který nebolí a u kterého nemusíme bruslit. Je to proces, je začátek sezony a všechno je hodně vyrovnané. My víme, že umíme hrát lépe. Dnes jsme to ukázali jen v určitých pasážích."

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to obrovské povzbuzení. Jsme ve strašně těžké situaci, ve které asi není žádný jiný mančaft. Dnes nám chybí pět lidí ze základní sestavy. Pro nás je to tedy fantastický zisk bodů. Vstup do utkání jsme zvládli, domácí měli obrovský tlak včetně přesilovky. Kašík nás zase podržel v těch inkriminovaných situacích. Před třetí třetinou jsme si řekli, že když jsme dostali gól z rohu, tak musíme více střílet. Hráči si nechali říct a Béďa Köhler to takhle zvládl. Byli jsme 32 vteřin od úplného vítězství, což by bylo nejvíc, ale bereme i dva body."