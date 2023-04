Zlín ovládl první ligu a v baráži ho čeká Kladno

Zlín - Hokejisté Zlína zdolali v šestém utkání finále play off první ligy doma Vsetín 3:2 v prodloužení a po výhře 4:2 na zápasy slaví triumf v druhé nejvyšší soutěži. Berany, kteří loni sestoupili z extraligy po 42 letech, čeká boj o návrat proti Kladnu. Baráž začne v neděli na ledě klubu hrajícího majitele Jaromíra Jágra.

Fotogalerie: Finále 1. hokejové ligy 2023

Zlín v sobotu sice neproměnil ve Vsetíně první postupový mečbol a prohrál 2:5, ale doma už uspěl. V dnešním utkání dvakrát ztratil vedení, ale v čase 64:26 rozhodl obránce Martin Novotný. Vsetín ztroskotal až ve finále stejně jako loni, kdy podlehl Jihlavě 2:4 na zápasy.

Vsetín, jehož fanoušci z bezpečnostních důvodů ve vyhroceném valašském derby chyběli v sektoru hostů, byl v úvodu aktivnější, ale ve 4. minutě se ujali vedení domácí. Martin Lang vysunul Petra Mrázka, který vystřelil za pravým kruhem a překonal k protější tyči Tomáše Vošvrdu. Hosté odpověděli hned za 35 sekund - po přečíslení a přihrávce Romana Půčka vyzrál na Daniela Hufa bekhendovým blafákem Adam Hořanský.

Zlín potom nevyužil dvě přesilové hry při trestech Luboše Roba a Ondřeje Smetany. V té druhé měl možnost po efektní otočce Tomáš Pospíšil a Vošvrdu ohrozil i Zdeněk Sedlák mladší. Po vyloučení Pavla Sedláčka se dočkal početní výhody i Vsetín a Hufa prověřil Riku Sihvonen.

Posledních 89 sekund první třetiny se muselo dohrávat až po pauze, protože záchranáři zasahovali u zdravotně indisponovaného fanouška a sudí nechali oba týmy odejít do kabin.

Ve druhé třetině se Vsetín ubránil při Čípově pobytu na trestné lavici a gólman hostů vytěsnil i Kindlův pokus. V 39. minutě už se Zlín po tlaku dočkal opětovného vedení. Daniel Gazda našel z levého kruhu před brankou volného Langa, který snadno skóroval do odkryté klece.

Vsetín se ve třetí části tlačil za vyrovnáním. Před Hufa se dostal Hořanský, ale zlínského gólmana nepřekonal. Berani dlouho nepouštěli hosty do šance, v 52. minutě však nahodil puk ze záporného úhlu Jonák a postaral se o vyrovnání. Sudí si situaci, kdy ještě dorážel Rob, prověřili u videa a gól uznali. Připsán byl kapitánovi Jonákovi.

Odpovědět mohl Lang, ale nápor si vytvořil Vsetín. Holcovi nedovolil rozhodnout Huf. V úvodu nastavení měl Holec další možnost, potom vyrazil zlínský gólman i jeho další šance při Mrázkově vyloučení, při kterém měl největší možnost Klhůfek. Ten měl odkrytou brakou, ale v souboji s Köhlerem nestihl zakončit. Radovali se naopak domácí, když po přečíslení proměnil Sedlákovu přihrávku před Vošvrdou Novotný.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha mladší (Zlín): "Je to fantastický pocit. Myslím si, že kluci si to zasloužili. Jsem hrdý na tým, že to dokázal a kluci odblokovali ty střely v oslabení. Měli jsme tam štěstíčko, to k tomu patří. Přikloní se to k tomu správnému týmu. Jsem hrdý na tým, na město, na fanoušky. Bylo to úžasné. Jako v těch předchozích sériích rozhodlo to, že jsme odvezli jedno vítězství z ledu soupeře, přestože právě ten zápas se nám úplně herně nepovedl. Teď si musíme odfrknout. Já si myslím, že Chance liga je samostatná soutěž a baráž o extraligu je taky samostatná soutěž pro nás. Musíme zregenerovat a uděláme maxim pro to, abychom se vrátili do extraligy. Těžko před baráží dělat nějakou prognózu, je to velmi specifické. Napoví první dva zápasy, jak to bude vypadat."

Jiří Weintritt (Vsetín): "V dnešním utkání jsme podali velmi dobrý výkon. Myslím, že v pohybu jsme byli lehce vpředu. Tak, jako v celé sérii, nás trošku zrazovala produktivita. Chvilku před koncem základní hrací doby jsme mohli rozhodnout, několik šancí jsme měli v prodloužení. Ráno jsme měli mítink, na kterém jsme se upozorňovali na některé situace, které nesmíme určitým způsobem řešit. V prodloužení jsme ji tak vyřešili a dostali z toho gól. Je to smutné, jsme zklamaní, nicméně celému týmu musím za trenérský štáb velice poděkovat. Kluci bojovali za zelenožluté srdíčko, výkony byly parádní a nemáme se za co stydět."

Finále play off první hokejové ligy - 6. zápas:

PSG Berani Zlín - VHK Robe Vsetín 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Mrázek (M. Lang, Suhrada), 39. M. Lang (Gazda, P. Sedláček), 65. M. Novotný (Z. Sedlák, D. Kindl) - 5. Hořanský (R. Půček, J. Říha), 52. Jonák (Kajínek). Rozhodčí: Hribik, Petružálek - Bohuněk, Hnát. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7000 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Zlín: Huf - Husa, Gazda, M. Novotný, M. Zbořil, Suhrada, Riedl - Z. Sedlák ml., D. Kindl, Kratochvíl - P. Mrázek, P. Sedláček, M. Lang - T. Pospíšil, Hejcman, Frömel - Köhler, Sadovikov, Š. Kratochvil. Trenér: M. Říha ml.

Vsetín: Vošvrda - J. Říha, Hryciow, O. Němec, Kajínek, Š. Jenáček, O. Smetana - Rob, Vávra, Jonák - Sihvonen, Klhůfek, Holec - R. Půček, Berger, Hořanský - Číp, Š. Bláha, Jenyš. Trenér: Weintritt.

Program baráže o extraligu: Neděle 16. dubna - 1. zápas: 16:00 Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín. Pondělí 17. dubna - 2. zápas: 18:00 Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín. Čtvrtek 20. dubna - 3. zápas: 17:30 PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno. Pátek 21. dubna - 4. zápas: 17:30 PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno. Pondělí 24. dubna - případný 5. zápas: 18:00 Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín. Středa 26. dubna - případný 6. zápas: 17:30 PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno. Pátek 28. dubna - případný 7. zápas: 18:00 Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín.