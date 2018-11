Zlín/Mladá Boleslav/Třinec - Jiří Korec (ANO) se stal primátorem Zlína, do čela krajského města ho zvolilo ustavující zastupitelstvo. V minulém volebním období byl náměstkem primátora. Primátorkou Třince na Frýdecko-Místecku se stala Věra Palkovská z vítězného uskupení Osobnosti pro Třinec. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva pro ni hlasovali všichni z 32 přítomných zastupitelů. Primátorem Mladé Boleslavi byl na ustavujícím jednání zastupitelstva zvolen Raduan Nwelati, lídr kandidátky vítězné ODS.

Primátorem Zlína byl dnes zvolen Jiří Korec (ANO)

Město příští čtyři roky povede koalice vítězného hnutí ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V posledních čtyřech letech vedla město koalice STAN a ANO.

"Údržba města je samozřejmostí, ale rozvojové investice budou naším cílem v tomto volebním období. Hlavní body volebních programů byly velmi podobné, proto věřím, že opozice bude věcná a konstruktivní, jak tomu bylo v minulém volebním období," uvedl dvaatřicetiletý Korec, který je nejmladším zlínským primátorem a patří mezi nejmladší primátory v zemi.

Před volbou primátora vystoupil nový zastupitel Pavel Sekula (SPD), jenž je dlouhodobým kritikem radnice. Kritizoval Korce a navrhl na primátora rektora zlínské univerzity Petra Sáhu, jenž byl dvojkou na kandidátce hnutí Zlín 21. Sáha však návrh odmítl, a Korec tak neměl protikandidáta.

Zastupitelé zvolili i jedenáctičlennou radu města, počet členů je stejný jako v minulém volebním období. ANO obsadilo podle koaliční dohody čtyři křesla, stejně i STAN, po jednom křesle mají lidovci, ODS a Piráti.

Funkci uvolněných náměstků budou vykonávat Miroslav Adámek (STAN), který byl v uplynulých dvou volebních obdobích primátorem, Pavel Brada (ANO) a Bedřich Landsfeld (STAN). Neuvolněnými náměstky byli zvoleni Kateřina Francová (STAN) a Aleš Dufek (KDU-ČSL). Uvolněným radním je Michal Čížek (ANO), jako neuvolnění budou působit radní Jana Bazelová (ANO), Pavel Simkovič (STAN), Miroslav Chalánek (ODS) a Jiří Jaroš (Piráti).

Primátor bude mít v radě na starosti investice a strategický rozvoj či dopravu, Adámek kulturu, územní plánování i památkovou péči, Brada správu majetku, Landsfeld ekonomiku a finance, Francová školství. Do kompetencí Dufka patří sociální věci, Čížek má na starost dopravu. Ostatní radní budou spolupracovat v určitých oblastech s jiným radním. Finanční výbor vede David Vychytil (ANO), kontrolní Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín).

Zástupci hnutí Zlín 21 uvedli, že by byli rádi konstruktivní opozicí, požadují však podklady. Poukázali na to, že při volbě radních neznali jejich priority. Korec řekl, že programové prohlášení vznikne do dvou měsíců. Radnice chce podle něj dokončit rozpracované rozvojové projekty, jako je dopravní terminál či rekonstrukce Velkého kina. "Chceme udělat revizi všech velkých projektů," uvedl. Radnice bude hledat možnosti financování velkých projektů a chce je rozložit do všech čtyř let, řekl.

ANO má v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří ve volbách skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtým lidovcům pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD má dva mandáty.

Na svůj mandát vzešlý z říjnových komunálních voleb rezignovali Ondřej Běták (STAN), kterého ze stejného hnutí nahradil Roman Macek, a Dana Kovaříková (ANO), místo níž se stal zastupitelem Václav Kovář (ANO). Dnešního zasedání se nezúčastnili zastupitelé Ivo Valenta (Rozhýbejme Zlín) a Pavel Konečný (ODS).

Primátorkou Třince se stala Věra Palkovská, město vede od r.2006

Primátorkou Třince na Frýdecko-Místecku se dnes stala Věra Palkovská z vítězného uskupení Osobnosti pro Třinec. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dostala 32 hlasů, nedostavil se jen jeden zastupitel. Osobnosti dokázaly získat v třiatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 21 křesel. Přesto pětatřicetitisícové město povedou v koalici s lidovci, kteří v zastupitelstvu mají čtyři křesla.

V jedenáctičlenné radě budou mít deset míst Osobnosti a jedno lidovci. Palkovská v čele města stála i dosud, primátorkou ale byla jen krátce před volbami, protože Třinec se statutárním městem stal teprve na konci srpna. Do té doby město, v jehož čele je od roku 2006, vedla jako starostka.

"Dovolte, abych vám poděkovala za projevenou důvěru, slibuji, že se budu starat a pečovat o naše město společně s vámi se vší pokorou a odpovědností," uvedla bezprostředně po svém zvolení Palkovská, kterou podpora všch přítomných viditelně dojala. ČTK řekla, že je zvolena počtvrté, ale poprvé všemi hlasy. "O to větší je to odpovědnost," řekla Palkovská.

Připomněla, že řadu úkolů už město zvládlo. Podařilo se mu překonat období vysoké nezaměstnanosti, zlepšit životní prostředí či vybudovat obchvat. Další úkoly ale město čekají. "Zásadní problémy jsme postupně řešili, ale přicházejí nové. To znamená to, co trápí celou Českou republiku, jako je boj se suchem. Hodně sil i finančních prostředků jsme věnovali obchvatu, takže teď tu jsou ty mosty, chodníky a komunikace, ale chceme vystavět například pro seniory místo, kde mohou aktivně trávit svůj čas, je to rekonstrukce škol a celá řada dalších," řekla Palkovská.

Uvolněnými náměstky budou stejně jako v předchozím volebním období Ivo Kaleta a Radim Kozlovský (oba Osobnosti pro Třinec). V gesci primátorky zůstanou investice a doprava, náměstek Kaleta se bude starat o správu majetku města, ekonomiku a životní prostředí a náměstek Kozlovský bude zodpovídat za školství a sociální věci.

Vedle primátorky a dvou náměstků byli do rady města zvoleni za Osobnosti pro Třinec Vojtěch Dohnal, Jana Kantorová, Štěpán Rucki, Bohdan Sikora, Regina Szpyrcová, Ladislav Vrátný a Martina Wolna. Koaliční stranu KDU-ČSL bude zastupovat Pavla Golasowská.

Osobnosti pro Třinec dostaly v komunálních volbách přes 47 procent hlasů, KDU-ČSL 10,08 procenta. V zastupitelstvu budou ještě hnutí ANO, jež získalo 13,37 procenta hlasů a má pět křesel, a Nezávislí, kteří za 7,76 procenta hlasů mají tři mandáty.

Primátorem M.Boleslavi byl zvolen Raduan Nwelati (ODS)

Primátorem Mladé Boleslavi byl na ustavujícím jednání zastupitelstva zvolen Raduan Nwelati, lídr kandidátky vítězné ODS. Od 32 přítomných zastupitelů získal 28 hlasů. Nwelati je primátorem už čtvrté volební období po sobě, poprvé byl do čela města zvolen v roce 2006. Nyní byl jediným kandidátem. Koalice ODS, STAN, ANO s Volbou pro Mladou Boleslav a ČSSD má v 33členném zastupitelstvu 29 míst.

Komunální volby v Mladé Boleslavi vyhrála ODS, získala 11 mandátů. Druhé skončilo ANO s deseti mandáty. Třetí hnutí STAN bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá ČSSD má tři mandáty. V opozici bude KSČM se dvěma mandáty a koalice KDU-ČSL, Zelení také se dvěma mandáty.

"Budu dobrým primátorem pro Mladou Boleslav, budu naslouchat vám všem zastupitelům, budu pokračovat ve své práci, moc děkuji všem za zvolení," řekl Nwelati po zvolení.

Zastupitelé zvolili také jedenáctičlennou radu města, počet členů je stejný jako v minulém volebním období. V městské radě zasednou čtyři zástupci ODS, tři zástupci STAN, tři zástupci hnutí ANO s Volbou pro Mladou Boleslav a jeden zástupce ČSSD.

Mladá Boleslav bude mít v následujících čtyřech letech čtyři náměstky primátora, dosud měla tři. Důvodem navýšení počtu náměstků je širší koalice. Prvním náměstkem primátora bude nadále Jiří Bouška (ANO+VpMB), dalšími náměstky budou Daniel Marek (STAN), Robin Povšík (ČSSD) a Miroslava Kašpárková (ODS). Tři náměstci budou uvolnění, Robin Povšík bude neuvolněným náměstkem.

Pro Nwelatiho hlasovali všichni přítomní zástupci koalice, všichni čtyři opoziční zastupitelé se zdrželi hlasování. Nwelati na začátku jednání uvedl, že mezi volbami a ustavujícím zastupitelstvem se jeden ze zvolených zastupitelů vzdal mandátu, učinil tak Oldřich Šlégl z KSČM, kterého nahradil Karel Skála (KSČM).

Koalice se již dříve shodla, že že v příštích čtyřech letech je pro Mladou Boleslav prioritní bezpečnost, výstavba nových bytů a řešení dopravní situace.