Zlín i potřetí v sezoně prohrál, podlehl Českým Budějovicím 3:4

Zlín - Hokejisté Zlína podlehli ve 3. kole extraligy doma Českým Budějovicím 3:4, prohráli i třetí duel v nové sezoně a mají na kontě jen bod. Motor naopak vyhrál podruhé za sebou. Rozhodl o tom ve 49. minutě obránce Jan Štencel.

Berani hned na startu sezony musí řešit několik absencí. Mimo hru byl obránce Ondřej Němec, který se zranil hned v prvním duelu, a útočníci Honejsek s Vopelkou.

Motor byl v úvodní třetině lepším týmem především díky pohybu. Z toho těžili Jihočeši již ve 3. minutě, kdy rychlou akci čtvrtého útoku zakončil ránou pod břevno Toman. Aktivní byla lajna také lajna Gulaš, Pech, Ondráček, který ale zblízka svého bývalého spoluhráče ze Zlína Kašíka nepřekonal.

Na druhé straně zahrozilo duo Ferenc a Šlahař, který však v koncovce minul kotouč. Karafiát zase vystihl rozehrávku soupeře, vyrovnat ovšem nedokázal. To se povedlo až ve 22. minutě Fryšarovi. Při přečíslení si najel na střed pásma a Hrachovinu překonal střelou do protipohybu.

Za dvě minuty ale chyboval na útočné modré čáře Gazda a Gulaš únikem nepohrdnul. Přestřelka ale pokračovala, uběhlo jen 14 vteřin a stav byl zase nerozhodný. Tentokrát jel sám na branku Jan Svoboda, který svůj první extraligový start přetavil v gól.

Ani nadále ofenzivní hokej neustával. Fryšarův pokus od zadního mantinelu Hrachovina ještě zastavil na čáře, proti ráně Novotného od modré čáry v čase 29:28 už ale zasáhnout nedokázal. Za čtyři minuty druhou trefou v utkání vyrovnal Gulaš, kdy jeho střelu skrze clonícího Ondráčka Kašík vůbec neviděl.

Ve třetí části se hra zklidnila, ukazatel skóre změnila až akce hostí ve 49. minutě. Zlínský bek Ferenc podklouzl, čímž vzniklo přečíslení Českých Budějovic, které v gól proměnil Štencel. Zlínští měli vyrovnání na hokejce v samotném závěru, Šlahař ale mířil jen do tyče.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Zaskočil nás gól soupeře hned na úvod. Zmrazilo nás to a byli jsme z toho hodně dole. Řekli jsme si o pauze, že musíme přidat na brusleni a v soubojích. To se povedlo a vrátili jsme se do zápasu. Nebyli jsme horší tým, bohužel závěrečný brejk soupeř proměnil a těžká porážka nás mrzí. Měli jsme na to, abychom bodovali. Chyběli nám v sestavě Honejsek, Vopelka. Ti už snad v pátek budou, Ondra Němec ne. Hledali jsme pomoc v Přerově, nabízel se Honza Svoboda. Rozhodně nezklamal, týmu pomohl. Bylo to nouzové řešení a nakonec dal gól."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Našli jsme cestu, jak vyhrát. Byly tam dobré momenty, měli jsme pěkný začátek, ale ve druhé třetině jsme ztratili vedení. Zlín je kvalitní mužstvo. Dobře bruslili, napadali a dostali nás pod tlak. Vzali nám pak vedení, ale podařilo se nám dostat ten boj na naši stranu."