Zlín chce překonat brány předkola, Olomouc chce vylepšit šesté místo

Zlín/Olomouc - Zlínští hokejisté, k nimž se po 17 letech vrátil trenér Antonín Stavjaňa, chtějí v nové extraligové sezoně konečně překonat brány předkola play off. Olomouc se pokusí navázat na vydařený minulý ročník, v němž postoupila do čtvrtfinále play off.

Zlín chce v sezoně konečně překonat brány předkola

Se staronovým trenérem Antonínem Stavjaňou, který po uplynulé sezoně vystřídal Roberta Svobodu a do rodného města se jako trenér vrací po sedmnácti letech, vstupují do extraligy hokejisté PSG Berani Zlín. Cílem klubu, který začne 52. sezonu mezi českou elitou bez jediného sestupu, je postup do play off.

Berani dvakrát skončili v předkole play off na hokejkách olomouckých a boleslavských hráčů. "Letos bychom rádi konečně už přes tuto metu prošli do čtvrtfinále," řekl generální manažer Martin Hosták na dnešní tiskové konferenci. K optimismu ho opravňuje celá řada faktorů. "Výrazně jsme navýšili rozpočet," uvedl, ale konkrétní sumu neuvedl. "Povedlo se nám zvednout počet prodaných permanentek, což je signálem, že zájem o hokej ve Zlíně roste. Kádr se stabilizoval a my chceme hokejem bavit diváky," dodal Hosták.

Zlínští hokejisté sehráli v přípravě sedm zápasů, z nichž tři vyhráli a čtyřikrát odešli z ledu poraženi. Cenná je pro ně zejména výhra v generálce na ledě Komety 3:2. "V tomto zápase se bohužel zranil Tomáš Fořt, bude chybět dva měsíce. Nahradit jej bude téměř nemožné, zatím to budeme řešit z vlastních zdrojů," řekl Hosták na adresu centra prvního útoku, který byl na jaře v přípravě reprezentace na světový šampionát.

"Zase ale dostanou šanci další hráči, pro ně to bude výzva," uvedl Stavjaňa, který se jako trenér vrací do rodného města. "Těším se na práci zde, bude to náročné, člověk chce vždycky uspět a doma to platí obzvlášť."

Fořtovo zranění nebylo jedinou kaňkou na přípravě. "Bohužel jsme ani jeden duel neodehráli kvůli absencím a zraněním v plné sestavě, což bylo pro úzký kádr náročné i po kondiční stránce," podotkl kouč.

Nejvýraznější posilou kádru je třicetiletý švédský útočník Rickard Palmberg, který přišel z Timry. "Je to technický a velice šikovný hráč, očekávám, že bude konstruktivní. Musí se dostat do tempa, někdy se až moc s pukem mazlí," prohlásil Stavjaňa.

Dalšími posilami jsou navrátilec z Komety Brno Bedřich Köhler, Lukáš Buchta (Omaha Mavericks/NCAA), Roman Szturc (Vítkovice) a Jan Dufek (Poruba). Na střídavý start může Stavjaňa počítat s devíti hráči z první ligy.

Zlín naopak po sezoně opustili Tomáš Valenta (Olomouc) a Nicolas Werbik (Vítkovice). Edgars Kulda a Tomáš Štůrala si hledají angažmá.

Zlín začne sezonu v pátek v 17:30 na ledě Karlových Varů, kde Stavjaňa před deseti lety trénoval.

Olomouc chce v extralize navázat na minulou sezonu

Olomouc se v extralize pokusí navázat na vydařený minulý ročník. Hanáci sice potřetí za sebou vypadli ve čtvrtfinále play off s Plzní, ale tentokrát vyrovnaný souboj rozhodl až sedmý zápas. Olomouc skončila šestá, což byl pro klub úspěch.

"Myslím, že jsme na nadcházející sezonu připraveni dobře a budeme se od prvního utkání snažit navázat na sezonu minulou, která byla, myslíme si, jak herně, tak i výsledkově poměrně zdařilá," řekl trenér Zdeněk Moták na dnešní tiskové konferenci.

Olomouc by nastavenou laťku ráda překonala. "Vždycky můžete cokoli zlepšovat a my bychom se chtěli zlepšovat i nadále, to je pro nás důležité. Důležité je, abychom bavili fanoušky, aby odcházeli ze stadionu spokojeni. Vždycky uděláme na ledě maximum a byli bychom rádi, kdybychom byli úspěšní," uvedl zkušený kouč, jenž vede tým společně s Janem Tomajkem.

Tomajko, který je zároveň majitelem klubu, se chce hlavně vyhnout poslednímu místu. V nadcházející sezoně je totiž v extralize zaveden přímý sestup a nejslabší tým čeká pád do první ligy.

"Sezona má postupný vývoj. Stejně tak i cíle jsou postupné. Potřebujeme se vyhnout poslednímu místu, další cíl je top deset, další je play off. Chtěli bychom zopakovat minimálně minulou sezonu," řekl Tomajko. V úvodu extraligy se Hanáci budou muset obejít bez zraněných útočníků Jana Káni, Františka Skladaného a Marka Laše. Zbyněk Irgl, který vynechal poslední přípravné zápasy, by měl být fit.

Olomouc vstoupí do sezony s podobným kádrem jako v minulém ročníku. Výraznějším oslabením jsou jen odchody obránce Jakuba Galvase a útočníka Aleše Jergla. Tým opustili i Miroslav Holec, Bruno Mráz a Robin Staněk. Na jejich místa přišli obránce Tomáš Valenta a útočníci Marek Hecl, Lukáš Klimek a Rostislav Olesz.

"Tady v Olomouci už je taková tradice, že se hodně dbá na to, aby sem přišli hráči, kteří nejsou problémoví. Kluci dobře zapadli, jak starší, tak mladší. Postupně se sžívají s naší partou a pravidly, a myslím, že nebude problém. I já doufám, že dosáhneme ještě lepšího výsledku než v minulé sezoně," řekl kapitán Martin Vyrůbalík.

Hanáci v přípravě odehráli devět zápasů a sedmkrát vyhráli. "Sehráli jsme povedená i méně povedená utkání. Kvalitní zápasy byly zejména s Kometou, s Třincem i se Zlínem. Ukázalo nám to, co bychom chtěli hrát i jednotlivé hráče, kteří přišli," řekl Moták. Do extraligy Olomouc vstoupí v pátek na ledě Vítkovic.