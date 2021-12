Zlevňování pohonných hmot v Česku pokračuje

Praha - Ceny pohonných hmot v Česku třetí týden v řadě klesly. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil od minulé středy o 29 haléřů na průměrných 36,46 Kč/l. Nafta se prodává v průměru za 35,45 Kč/l, což je o 24 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Podle analytika by měly ceny pohonných hmot do konce roku klesnout ještě zhruba o 30 haléřů.

"V nejbližších dvou týdnech by ceny pohonných hmot měly mírně klesnout o dalších 30 haléřů v reakci na propad cen ropy na konci listopadu. Cena je momentálně na dvouměsíčním minimu. Na konci prosince se snižování cen pravděpodobně zastaví. Cena ropy Brent mírně poklesla na 73 dolarů (asi 1630 Kč) za barel. Koncem října byla přitom cena více než 86 dolarů (1920 Kč) za barel," řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

V listopadu se benzin dostal na nejvyšší hodnotu od konce října 2012 a nafta byla nejdražší od poloviny října 2014. Ke konci listopadu ale začaly ceny stagnovat a nyní klesají. Litr Naturalu je přesto o 8,52 Kč dražší než před rokem, za diesel tehdy motoristé platili o 8,11 Kč na litru méně.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 35,86 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 34,80 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 37,41 Kč, litr nafty pak 36,41 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 15. prosinci 2021 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 36,46 35,45 Praha 37,41 36,41 Středočeský 36,93 35,81 Jihočeský 35,86 34,80 Plzeňský 36,18 35,12 Karlovarský 35,95 35,00 Ústecký 36,03 35,00 Liberecký 36,35 35,35 Královéhradecký 36,21 35,35 Pardubický 36,40 35,40 Vysočina 36,82 35,84 Jihomoravský 36,73 35,76 Olomoucký 36,77 35,81 Zlínský 36,29 35,21 Moravskoslezský 36,52 35,41

Zdroj: CCS