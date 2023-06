Zlatý střevíček na zlínském festivalu dostal i německý snímek To je hustý, kámo

Zlín - Cenu Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti získal na letošním 63. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež německý snímek To je hustý, kámo. V kategorii filmů pro dospívající porotci ocenili britský snímek Svět podle Georgie a jako nejlepší celovečerní film pro mládež porota vybrala polsko-izraelsko-německý snímek Delegace. Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro krátký animovaný film ocenila Zlatým střevíčkem polsko-francouzský film Krab. Po dvou cenách získaly norský snímek Titina, psí polárnice, švédský film Forever a australský snímek Krajina uvnitř.

Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru. Pořadatelé také udělili Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež herečce Zlatě Adamovské.

Snímek Titina, psí polárnice natočila režisérka Kajsa N?ssová, film získal Cenu Karla Zemana za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro děti. Podle porotkyně Jitky Schneiderové jde o "nádherně zpracovaný film plný fantazie a dobrodružství, na kterém hrdiny doprovází úžasně roztomilý pejsek". Film získal také cenu dětské poroty za nejlepší celovečerní film pro děti.

Švédský snímek Forever dostal zvláštní cenu poroty v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež i diváckou Cenu města Zlína Zlaté jablko. "Film nás potěšil a inspiroval k tomu, abychom si vážil těch, kteří jsou nám blízcí, a abychom následovali své vášně. Ukazuje, jak je důležité zvolit si svou vlastní cestu, i když neodpovídá názorům lidí v našem okolí," uvedla porotkyně a herečka Hana Vagnerová. Australský snímek Krajina uvnitř dostal cenu mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež. "Je to příběh o suverénním dospívání, které nemá hranice až do doby, kdy je potřeba vzájemná pomoc," uvedli porotci. Film získal i zvláštní uznání mezinárodní ekumenické poroty.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti dostal snímek To je hustý, kámo, režie se ujal Stefan Westerwelle. "Film vynikl krásným storytellingem, výbornou režií a vynikajícími výkony dvou dětských, velmi talentovaných herců Lotte Engelsové a Mirana Selcuka," uvedla Schneiderová.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající získal snímek Svět podle Georgie, Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež film Delegace. V kategorii krátkých animovaných filmů pro děti dostal Zlatý střevíček snímek Krab, Cenu Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do šesti let si odnesl švýcarský film Tůňka a zvláštní uznání za krátkou animaci pro děti nizozemský film Prásuvka. Zlínského psa za nejlepší studentský film dostal německý snímek Láska s handicapem, zvláštní uznání dostal i český studentský dokumentární film Všechno v pořádku, brambory na řádku.

Cenu Evropa, cenu Evropské filmové asociace pro dětský film za nejlepší evropský dokumentární film pro mladé publikum získal francouzsko-polsko-ukrajinský film Nevyhasneme. Mezinárodní ekumenická porota udělila cenu za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež francouzskému snímku Junioři. Cena diváků ČT:D připadla francouzskému filmu Polární hvězda.

"Jsem velmi spokojená s výsledky rozhodování porot. Výsledky jsou velmi rozmanité, znamená to, že filmy byly kvalitní, nebyly oceněné vždy stejné filmy. Je tam velká rozmanitost, různorodost. Jsou to filmy, které zpracovávají důležitá témata, zároveň dokáží mladé lidi pobavit," řekla ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Festival letos nabídl 295 snímků z 50 zemí, do soutěží bylo zařazeno 132 snímků.