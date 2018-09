Liberec - Zámek Sychrov po roční odmlce opět láká na prohlídkový okruh zvaný Zlatý poklad, jehož základ tvoří ojedinělá kolekce 16 plastik a šperků klenotníka Františka Khynla. Novinkou jsou předměty z mobiliáře zámku, které dosud nebyly veřejnosti prezentovány. ČTK to dnes řekl kastelán zámku Miloš Kadlec.

V expozici přibyla díla z drahých kovů hlavně sakrálního charakteru, jako jsou monstrance, kalichy, patény či relikviáře. "Je tam i madona ze slonové kosti," uvedl Kadlec. Podle něj vhodně doplňují Khynlovu sbírku, kterou na Sychrově mohli návštěvníci poprvé vidět před 15 lety - 13. září 2003. "Hodně se inspiroval historizujícími styly. Na jeho tvorbě jsou patrné vlivy neogotiky, neoklasicismu až po secesi. Vzhledem k tomu, že Sychrov je právě typický novogotický objekt, tak má ve svých sbírkách i poměrně slušnou řadu nádherných předmětů hlavně náboženského charakteru," řekl kastelán.

Podle něj je o tento doplňkový prohlídkový okruh mezi návštěvníky poměrně velký zájem, za měsíc si ho prohlédne asi 300 až 400 lidí. Po celou minulou sezonu byl okruh uzavřený, a to nejen kvůli jeho rozšíření. "Klenotnice potřebovala další zásahy typu provést výmalbu, trochu jinak ji pojednat a v neposlední řadě provést restaurování," dodal Kadlec.

Turnovský rodák Khynl část svého díla, šperky a plastiky, věnoval České republice na počátku tohoto století. Sbírku uměleckých předmětů v hodnotě několika milionů dolarů přivezl před 16 lety z USA prezident Václav Havel. "Dílo Františka Khynla má vysokou uměleckořemeslnou úroveň klasického směru českého klenotnictví," uvedl kastelán. Vystavená kolekce je podle něj velice různorodým souborem, nejenom co se týče materiálové stránky, tematického zaměření, ale i provedení. Tvoří ji bronzové reliéfy apokalypsy, stříbrné a zlaté plastiky na plaketách nebo podstavcích i robustní šperky. Z hlediska motivu je často uplatňováno nahé nebo poloobnažené ženské tělo a nos, obočí, i ústa jsou modelované se značnou nadsázkou. "Zcela mimořádné úrovně dosahuje řemeslné provedení všech prací. Byly použity tradiční techniky jako tepání, lití, ciselování a fasování kamenů. Práce nejsou puncovány, pouze na uvedených místech je vyraženo vyznačení ryzosti zlata v karátech," řekl Kadlec.

Prohlídková trasa je přístupná denně. Vstupné činí 100 korun, neplatí děti do šesti let. Omezen je ale počet osob ve skupině, a to na deset, a z bezpečnostních důvodů není povoleno fotografování.