Zlatou Prahu zahájí 23. září tenorista Pavel Černoch

Praha - Festival televizních hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů Zlatá Praha zahájí 23. září na Nové scéně Národního divadla (ND) vystoupení tenoristy Pavla Černocha. Festival se uskuteční do 26. září. V premiéře uvede snímky o dlouholeté primabaleríně Národního divadla Tereze Podařilové nebo dokument k 75. výročí založení Taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Novináře o tom za Českou televizi informovala Karolína Blinková.

O pěvci Černochovi natočila Olga Špátová dokument s názvem Pavel Černoch - enfant terrible opery, který uvidí návštěvníci festivalu 24. září. "Pavla jsem začala natáčet v říjnu 2018 při stavbě jeho domu nedaleko Prahy a končila jeho kolaudací skoro za dva roky. Od prvního momentu mě fascinovala jeho opravdovost, přímost a upřímnost. Odvaha, s jakou mě pustil k vrcholným momentům své kariéry, ale i k citlivým chvílím svého osobního života. Nadchla mě vzácná kombinace nádherného zpěvu s jeho přátelskou a laskavou povahou," uvedla režisérka.

I když se na jaře zdálo, že pořadatelé budou bojovat s menším zájmem, do soutěže se přihlásilo rekordních 100 snímků z celého světa. "Je to největší číslo za posledních pět let. Jenom počet přihlášených záznamů hudebních koncertů je proti loňsku dvojnásobný. To je skvělá zpráva a jen to dokládá, jak je náš festival v mezinárodním měřítku a hlavně v této době nezastupitelný," podotkl výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Mezi přihlášenými snímky je například dokument režiséra Martina Kubaly k 75. výročí založení Taneční konzervatoře hlavního města Prahy s názve Kde se rodí tanečníci nebo česká premiéra dokumentu novozélandské režisérky Rebeccy Tansleyové Srdce tančí, který sleduje přípravu Jiřího a Otty Bubeníčkových k adaptaci filmu Piano do podoby celovečerního baletu.

Pětičlenné porotě předsedá Markus Wicker, šéfredaktor a producent společnosti Schweizer Radio und Fernsehen. Slavnostní předání cen se uskuteční na Nové scéně ND 26. září.

Hlavní cenu festivalu Zlatá Praha loni převzal režisér Glen Milner za snímek Umírající labuť, jehož hrdinkou je bývalá primabalerína Královského baletu Zenaida Yanowsky. Španělská baletka v něm plánuje ve věku 44 let podstoupit operaci kolene a poté zatančit jedno z nejznámějších baletních sól - Umírající labuť. Film zvítězil v konkurenci dalších 86 děl z 19 zemí. Z českých autorů na přehlídce filmů s taneční a hudební tematikou uspěl pořad Jiří Bělohlávek: "Když já tak rád diriguju...". Dokumentární film Romana Vávry zachycující bývalého šéfdirigenta České filharmonie obdržel ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Mezinárodní festival Zlatá Praha se koná od roku 1964. Patří tak k nejstarším televizním festivalům na světě.