Zlatou medaili na MSV dostaly inteligentní součástky i hrotová bruska

Brno - Šest exponátů z pětadvaceti přihlášených dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) ocenila porota zlatou medailí MSV. Je mezi nimi multifunkční hrotová bruska, výrobní stroj umožňující automatizovanou kusovou výrobu, automatický inspekční systém i další součástky využívající umělou inteligenci. Ocenění firmy převzaly na dnešním slavnostním zahajovacím večeru MSV.

Zlatou medaili v kategorii Inovace výrobního stroje získala multifunkční hrotová bruska vyrobená ve Slováckých strojírnách. Kompaktní univerzální brousící stroj s posuvnou brousící jednotkou v podélném směru s možností umístění i více brousicích jednotek na podélné vedení zadního lože ocenila porota za inovativní řešení a automatické teplotní kompenzace geometrie a komplexní monitoring provozních stavů.

V kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0 třináctičlenná odborná komise ocenila dva exponáty. Prvním je unikátní koncepce symbiózy výrobního stroje a automatizace Okuma Armroid, která představuje reakci na požadavek automatizované kusové a malosériové výroby dílců s vysokou přidanou hodnotou. Exponát do Brna přivezla společnost Misan.

Ve stejné kategorii byl oceněn také AI-Inspector.one od Stoba Customized Machinery, což je automatický inspekční systém využívající umělou inteligenci pro flexibilní výrobu. "Toto ocenění bylo uděleno za pokročilou automatizaci inspekčního systému využívající umělou inteligenci, vysokou variabilitu testerů, rychlou analýzu naměřených dat pomocí strojového učení a paralelních počítačů se schopností tréninku i vzácných vad," uvedla komise.

Medaili v kategorii Inovace komponenty ve strojírenství získal výrobce 4dot Mechatronic Systems za senzor přetvoření 4dot SM. "Jedná se o přesný a odolný senzor přetvoření pro tváření a těžký průmysl, umožňující měření v bezprostřední blízkosti pracovní části stroje. Vedle monitorování deformací velkých upínačů umožňuje měření síly jednotlivých operací a celkové síly lisů," popsal výrobce exponát.

V kategorii Inovace v transportu a logistice získal ocenění exponát XPlanar výrobce Beckhoff Automation. Jde o nový typ pohonu, který zjednodušuje konstrukci stojů a zvyšuje jejich flexibilitu. Porota jej ocenila za průmyslově realizovatelný magneticky levitační distribuovaný dopravní systém s individuálními vozíky s přesným polohováním v šesti stupních.

Poslední medaili udělila porota v kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii získalo VUT v Brně za exponát CaviPlasma. Zařízení bylo vyvinuto a odzkoušeno pro desinfekci vody od patogenních mikroorganismů a odstraňování chemických reziduí z vody.

V minulém ročníku MSV, který se uskutečnil v roce 2019 ocenila porota šest exponátů, uspěly společnosti CNC Invest, Ceratizit, ZKL, Blue Danube Robotics, Technická univerzita Ostrava nebo VUT v Brně.

Mezinárodní strojírenský veletrh pokračuje na brněnském výstavišti až do pátku, v pěti pavilonech se představuje více 1016 firem ze 35 zemí světa. Co do účasti vystavovatelů je veletrh letos o třetinu menší, rozlohou přibližně o polovinu menší.