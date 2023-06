Zlatou cenu OSA za celoživotní přínos obdržel in memoriam Marek Kopelent

Praha - Přední tvůrce české soudobé hudby a klavírista Marek Kopelent in memoriam obdržel Zlatou cenu Ochranného svazu autorského (OSA) za celoživotní přínos. Nejúspěšnějším skladatelem populární hudby a nejúspěšnějším textařem se stejně jako loni stal Marek Ztracený. Letos ještě přidal vítězství v kategorii Populární skladba roku za píseň Moje milá. Do Zlatého fondu OSA byl zapsán hudební skladatel a zakladatel tria Golden Kids Bohuslav Ondráček (in memoriam) a skladba Jdi za štěstím, jejímiž autory jsou Karel Svoboda a Zdeněk Borovec. Ceny v 15 kategoriích dnes pořadatelé rozdali v pražském kulturním centru Vzlet.

Úspěšné hudební skladatele, textaře a nakladatele OSA ocenil poosmnácté. Výsledky se generují ze statistik svazu. Žebříčky sestavuje z nejúspěšnějších skladeb v posledních dvou letech. Jediné kategorie, které nejsou uděleny na základě dat, ale rozhodnutím dozorčí rady OSA, jsou Zlatá cena OSA za přínos české hudbě, Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory a Cena za propagaci a šíření české hudby.

Druhým rokem byl oceněn nejstreamovanější autor, kterým se stal rapper Viktor Sheen. "Zařazení kategorie Nejúspěšnější streamovaný autor bylo reakcí na dynamicky rostoucí přehrávání hudby z internetových platforem, které je mezi mladou generací zcela dominantní. Čísla za poslední období nám ukazují, že tento způsob konzumace hudby bude i nadále růst, a proto jsem rád, že Výroční ceny OSA jdou s dobou a tento trend při udílení reflektují," uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Ve vážné hudbě se dařilo hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi, který se stal nejúspěšnějším skladatelem i nejúspěšnějším autorem vážné hudby v zahraničí. Jeho skladba Agnus Dei se také umístila na prvním místě v kategorii Vážná skladba roku. V populární hudbě se nejúspěšnějším autorem v zahraničí stal Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. Ocenění pro nejúspěšnějšího vydavatele obhájila společnost Universal Music Publishing.

Nejúspěšnějším mladým autorem vážné hudby je Vojtěch Frank a v populární hudbě uspěl rapper Denis Bennett alias Earth. Vítězové kategorií obdrželi kromě skleněné sošky také šek v hodnotě 50.000 korun, který OSA každoročně věnuje úspěšným mladým autorům.

Během večera vystoupili Bára Basiková a Jakub Hübner, Kateřina Marie Tichá a Martin Chobot, Elizabeth Kopecká a Martin Chodúr, Jakub Vaňas a En.dru, písničkářka Kaczi a tanečnice Anna Kroupová s klarinetistou Kamilem Doležalem. Více informací se nachází na stránkách OSA.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních vydavatelů a jiných nositelů práv, například dědiců. Spravuje autorská majetková práva k hudebním dílům. K 31. prosinci 2021 OSA smluvně zastupoval 10.530 nositelů práv, z toho 7373 žijících autorů, 2999 dědiců a 158 vydavatelů. Nově s OSA uzavřelo smlouvu o zastupování 468 autorů a deset vydavatelů. Údaje za minulý rok OSA zatím nesdělil.