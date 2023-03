Zkušený útočník Jelínek potvrdil, že za Liberec už hrát nebude

Liberec - Dlouholetý lídr a také kapitán hokejistů extraligového Liberce Petr Jelínek potvrdil, že pátý čtvrtfinálový zápas proti Hradci Králové, po němž Severočechům skončila sezona, byl jeho posledním v dresu Bílých Tygrů. Osmatřicetiletý pražský rodák to naznačil již po nedělním utkání, dnes to uvedl na klubovém webu. Sám Jelínek ale stále nemá jasno o tom, kde - a zda vůbec - bude v hráčské kariéře pokračovat.

Jelínek přišel pod Ještěd před sezonou 2014/15 ze Slavie a stal se jednou z klíčových opor. V letech 2018 až 2022 nosil na dresu kapitánské "céčko". Na nové smlouvě se však s klubem nedohodl. "Už to není o tom, jestli jsem měl dobré poslední zápasy. Jde o to, kam se ten hokej celkově ubírá. Nemládnu a je potřeba ten tým oživit. Stále si myslím, že mám co nabídnout, ale už se to neslučuje s koncepcí, která je tu v Liberci nastavena," uvedl Jelínek.

Nyní má možnost jednat s případnými zájemci. Aktivní kariéru ještě uzavřít nechce, ale ani tuto variantu nevyloučil. "Teď záleží na konkrétní nabídce. Mám rodinu, dva malé kluky a muselo by mi to dávat smysl po všech stránkách. Chuť hrát ale pořád mám. Rád bych si hráčskou kariéru ještě o sezonu až dvě prodloužil," nastínil Jelínek.

Pokud by se to nestalo, otevře se mu příležitost působit dál v hokeji a zároveň tak i prodloužit spolupráci s Libercem, jen v nové roli. "Umím si představit, že bych i ukončil kariéru. S Tygry mám vnitřní dohodu, kterou teď nechci rozvíjet. Nicméně panu Syrovátkovi jsem vděčný, že tu tahle možnost je a u Tygrů mám ale dveře otevřené," ocenil Jelínek.

Přiznal zároveň, že to pro něho není vůbec snadné loučení. "Je to hrozně čerstvé, ještě si to srovnávám v hlavě. Jak spoluhráči, tak věci kolem hokeje tu byly úžasné. Já už jsem navíc Liberečák, mám tu domov. Nebude to určitě snadné. Bylo to krásných devět let, užil jsem si to. Během toho se tady zaplnila vitrína poháry. Teď už je to na další generaci, aby pokračovala v té práci, která se tu nastavila," uvedl Jelínek.

S Libercem získal před sedmi lety dosud jediný titul, třikrát během jeho působení na severu Čech dosáhli Bílí Tygři na stříbro a čtyřikrát vybojovali Prezidentský pohár pro vítěze základní části. V posledním vystoupení v Hradci Králové Jelínek dvakrát skóroval. "Jsem rád, že jsem ukázal, že ještě nepatřím do šrotu. Pokud by to ale měl být ten úplně poslední zápas, tak si myslím, že mohu odejít se vztyčenou hlavou," podotkl Jelínek.