Zkoušky by podle Plagy měly být dva až tři týdny po otevření škol

Praha - Přijímací zkoušky by se podle návrhu ministra školství Roberta Plagy (ANO) měly konat dva týdny po znovuotevření škol. Maturitní zkoušky by mohly být tři týdny po otevření škol. Pokud by se žáci nevrátili do lavic do 1. června, mohlo by se maturitní vysvědčení vystavit na základě výsledků z posledních tří vysvědčení maturanta. Zástupci středních škol mají k částem návrhu výhrady. Nesouhlasí třeba s tím, aby školy místo Cermatu opravovaly maturitní testy. Opoziční politici většinou návrhy ministra podporují.

Testy u přijímacích zkoušek by podle Plagy měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly. Výsledek z jedné zkoušky by měl platit pro obě školy, na které se dítě přihlásilo. Pokud vláda dnes návrh ministra schválí, mohla by se jím Sněmovna zabývat už v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi.

Ministerstvo školství podle Plagy nepočítá s tím, že by se zkracovaly letošní letní prázdniny. Pracuje se podle něj se scénáři ministerstva zdravotnictví, které počítají s návratem do školy v květnu, nejpozději začátkem června. Podle něj by se tak přijímací zkoušky měly do konce školního roku stihnout. V nouzovém případě by mohly být i v prvním týdnu v červenci, řekl.

Video: Plaga: Když se školy neotevřou do června, maturity by být neměly

23.03.2020, 12:00, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Pro maturity bude klíčové datum 1. června. Pokud se školy otevřou do něj, budou maturity bez slohů, ale jinak podobně jako každý rok. Jejich přesný termín by ministr vyhlásil po otevření škol. Kdyby se otevřely po 1. červnu, mělo by být maturitní vysvědčení vystaveno na základě známek s posledních tří vysvědčení, řekl Plaga. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu dle návrhu ministerstva měla umožnit komisiální přezkoušení.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová mají k některým částem návrhu výhrady. Nerozumí například tomu, proč by maturitní testy měly na základě podkladů od Cermatu opravovat samy školy. Podle nich by to Cermat zvládl rychleji a lépe. Zajíčkovi navíc v návrhu ministerstva chybí náhradní řešení pro přijímací zkoušky v případě, že by se školy neotevřely do konce školního roku. Schejbalové zase vadí, že by se po 1. červnu mohly maturity nahradit výsledky z posledních tří vysvědčení.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala ocenil, že Plaga své návrhy předem konzultoval s opozicí. Podle lidoveckého šéfa Mariana Jurečky ministr vystoupil racionálně, kladně se vyjádřil i senátor za TOP 09 a STAN Jiří Růžička. Naopak hnutí Trikolóra ve Sněmovně návrh Plagy nepodpoří.

K maturitám se podle Cermatu přihlásilo kolem 80.000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory asi 95.000 dětí. Státní maturita se původně měla konat v dubnu a na začátku května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27.500 učňů.