Zklamaný Milík po GP: Strašně mě to mrzí, mám problémy s motory a nejelo mi to

Praha - Velkým rozčarováním skončil dnešní závod plochodrážní Grand Prix České republiky pro domácího závodníka Václava Milíka. Celým večerem na pražské Markétě se před zaplněným hledištěm protrápil. Nakonec získal ve své poslední jízdě alespoň jediný bod. Jak uvedl v rozhovoru pro ČTK, již delší dobu má problémy s motory.

Čerstvě třicetiletý Milík vyhlížel ještě před pár týdny domácí závod seriálu mistrovství světa s velkým očekáváním. Postup alespoň do semifinále bral i s ohledem na výborné výkony zkraje sezoně takřka za povinnost. Věřil, že díky divoké kartě bude moct znovu zaskočit plochodrážní elitu, jak se mu to povedlo již v roce 2017, kdy obsadil třetí místo. Jenže dnes nebyl jeho den, bylo zřejmé, že se trápí.

"Strašně mě to mrzí, jak to dopadlo. Šel jsem do závodu natěšený a udělal jsem vše proto, abych byl co nejlépe připravený. Jenže mám teď problémy s motorem. Zkrátka mi to nejelo. Tohle už byl pátý závod, v němž máme problém. Do prvního servisu motorů bylo vše super, od té doby mi to nejede. Přišel jsem kvůli tomu i o šanci poprat se o stálé místo v Grand Prix, když se mi nepovedl challenge závod," připomněl Milík.

Mluvil klidně, ale bylo zřejmé, jak moc ho nepovedené vystoupení štve. "Laborovali jsme s tím od začátku, protože už při tréninku jsme věděli, že jsme pomalí. Je to samozřejmě zklamání. Hlavně proto, že člověk ví, že na ty ostatní závodníky výkonnostně má. A ještě kvůli jedné věci - protože ten problém ještě nekončí. Nemáme to vyřešené, ale sezona přitom pokračuje dál," uvedl Milík.

V posledním svém vystoupení večera alespoň odmazal nulu na bodovém kontě. A bylo zřejmé, že něco je jinak v porovnání s předchozími čtyřmi - nejenže vyjel bod, ale udržel minimální odstup za dnes celkově třetím Jackem Holderem a vítězem základního rozpisu Britem Danem Bewleym.

"Tu poslední jízdu jsem alespoň už cítil motorku. Když závodník necítí motorku, je to špatné. V té mé páté jízdě už alespoň tohle přišlo a rázem jsem byl těsně za těmi nejlepšími," uvedl Milík.

Na pondělí si naplánoval trénink do Pardubic. "A bude hodně dlouhý. Potřebuju teď jezdit sám a věnovat tomu čas, poslouchat motor. Pokusíme se najít nějaké optimální nastavení," řekl Milík.

"Jsem člověk, který hledá chyby především v sobě samém a nikoliv ve všem okolo. Nejdříve jsem si také myslel, že je nějaká chyba ve mně, ale když to trvá už pět závodů... Musíme teď začít úplně od začátku, všechno nanovo, protože takhle to dál prostě nejde. Je to i moje živobytí a my z toho musíme najít cestu ven. Kupuji teď ještě další motor, tak snad i to přinese výsledky," uzavřel Milík.