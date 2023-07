Zkamenělina nalezená v Číně zachycuje neobvyklý útok savce na dinosaura

Peking - Fosilie objevená na severovýchodě Číny zachytila savce podobného jezevci při útoku na býložravého dinosaura. Nález, který je starý 125 milionů let, naboural tradiční představy o tom, že se větší dinosauři zpravidla živili menšími savci, a ukázal, že potravinové řetězce z období druhohor byly mnohem komplexnější, než se dosud předpokládalo. Hypotézu, že by čtyřnohý masožravec pouze čistil mršinu, vědci zavrhli, píše agentura Reuters. Mimo jiné i proto, že kosti dinosaura nenesou stopy po kousnutí, které by způsobili mrchožrouti.

Čtyřnohý savec Repenomamus robustus ve zkamenělin zuřivě útočí na dvounohého býložravého dinosaura Psittacosauruse lujiatunensise. Fosilie zachycuje, jak na kořist nasedl a zabořil jí zuby do žeber. Při smrtelném souboji je podle vědců patrně zaživa pohřbil příval sopečného bahna. Podle článku zveřejněného v časopise Scientific Reports zkamenělina pochází z čínské provincie Liao-ning, konkrétně z oblasti přezdívané "čínské Pompeje" proslulé podobnými nálezy živočichů pohřbených při sopečných erupcích.

"Máme zde dobrý důkaz o lovu větších dinosaurů menšími savci, což bychom bez této zkameněliny nepředpokládali," uvedl biolog Jordan Mallon z Kanadského muzea přírody, který se na studii podílel. "Potravinové řetězce z období druhohor byly mnohem komplexnější, než jsme si představovali," dodal.

Nálezy fosilií, které zachycují interakci mezi zvířaty jsou vzácné. Další podobná zkamenělina objevená v roce 1970 v Mongolsku ukazuje přibližně 80 milionů let starý souboj masožravého Velociraptora a býložravého Protoceratopse. Zaživa je pohřbila patrně písečná duna.

V provincii Liao-ning byla v minulosti nalezená zkamenělina zachycující Repenomamuse s kostmi mláděte Psittacosauruse v břiše. Současný objev je podle Mallona unikátní především v tom, že ukazuje, že Repenomamus byl schopný zaútočit i na větší dinosauří kořist.