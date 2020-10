Žíznivý dromedár byl splněným snem, teď pivovar řeší, zda přežije

Ostrava - Otevření pivovárku Žíznivý dromedár s hospodou v Ostravě-Hrabůvce bylo pro Zbyňka Závodníka a Jiřího Hrubého splněným životním snem. Teď ale místo toho, aby chystali oslavy druhého výročí existence minipivovaru, prodávají kvůli vládním opatřením proti koronaviru pivo jen v PET lahvích přes výdejové okénko a řeší, jestli omezení pivovar přežije a nebudou muset podnik nadobro zavřít.

"Zkušenost z jara je, že nám klesly tržby o 80 procent. Prodej PET lahví byl jenom zlomek z našich běžných příjmů. Teď to lze očekávat podobně, a samozřejmě když máte příjmy na úrovni 20 procent, ale výdaje stejné, jako kdyby se nic nedělo, tak to je likvidační záležitost," řekl Závodník ČTK.

Majitelé do poslední chvíle doufali, že už se nic podobného jako na jaře opakovat nebude. "My jsme byli rádi, že jsme to na jaře přežili. A teď to tady máme zase. To nás uvádí do deprese," uvedl Závodník, který je stejně jako Hrubý v pivovaru zároveň sládkem.

"Můžu říct, že měsíc uzavření bychom přežili, ale jakýkoli další týden nebo měsíc navíc, to už by bylo dost složité, stresující a nevím, do jakých soukromých zdrojů bychom museli sahat, abychom něco pokryli, zasanovali," řekl Závodník.

Restaurace, kavárny, bary a kluby musí podle vládního nařízení zůstat zavřené do 3. listopadu. Mohou jen mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes okénka. Že tato omezení opravdu skončí za tři týdny, je ale podle Závodníka nejspíš jen zbožné přání. Žíznivý dromedár tak opět začal prodávat každé odpoledne "mezi futry" a ve čtvrtky rozvážet pivo až domů.

"My jsme zakládali pivovárek s hospodou jako náš životní sen, takže se budeme prát, co to půjde. Ale asi nemá smysl v podstatě se zničit jak ekonomicky, tak psychicky, v důsledku těchto opatření. Potom by to možná bylo lepší nějak čestně uzavřít," řekl sládek.

Žíznivý dromedár, který ročně uvaří 600 hektolitrů piva, má nyní standardní zásoby pro běžný provoz. "Jestliže je to avizováno na tři týdny, tak to je záležitost, která pivo neohrozí z hlediska kvality. To pivo to přečká. Ale těžko věřit, jestli opravdu za ty tři týdny otevřeme, anebo to bude pokračovat delší dobu," uvedl Závodník.

Na uzavření se dopředu nijak zvlášť nepřipravovali. "Jenom když už to začalo zavánět, že se nakonec tohle opatření udělá, tak jsme pořídili zásobu PET lahví, což byla slabina na jaře, protože v celé České republice nebyly prázdné PET lahve k dostání," dodal.

Návrat k nejistotě je podle něj o to horší, že letošní letní sezona se vydařila a podnik se znovu nastartoval. "Lidé měli žízeň hned po tom znovuotevření. To bylo na přelomu května a června, to chodili docela hojně. My jsme potom otevřeli zahrádku, což nám pomohlo taky. Chodilo docela hodně lidí, takže jsme byli s letními tržbami spokojeni," popsal situaci.

Letním tržbám podle něj pomohlo i to, že lidé méně cestovali. "Předešlé léto platilo, že lidé byli na horách, na chalupách, v Chorvatsku, jenom ne v Ostravě. To je takový paradox. Někdo by si mohl pomyslet, že se bude přes léto více pít, ale ono to je naopak," řekl sládek.

S tímto létem ale provozovatelé pivovaru s restaurací byli spokojeni. "A teď, když jsme se rozjížděli do plných obrátek, tak zase takový šok. To je jak naschvál," uzavřel Závodník.