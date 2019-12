Životní minimum od ledna asi nevzroste, MPSV návrh ještě nepodalo

Praha - Životní minimum se zřejmě od ledna nezvýší. Navýšení od Nového roku avizovala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Návrh vládního nařízení s úpravou částky ale vládě zatím ještě nepředložila. Podle mluvčí ministerstva práce Kristýny Křupkové růst minima souvisí s chystanou revizí dávek a měl by se zveřejnit s jejím návrhem. Životní minimum pro samotného dospělého činí teď 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší.

"Životní minimum by mělo vzrůst v příštím roce o inflaci. To je o 13 procent, protože se částka osm let nezvyšovala. Díky životnímu minimu by se zvýšila i nezabavitelná částka, což by mohlo pomoci řešit nelegální zaměstnávání," řekla ČTK mluvčí úřadu. Na dotazy o předložení návrhu vládního nařízení, jeho projednání ve vládě a zamýšleném termínu navýšení neodpověděla. Uvedla jen, že návrh na růst minima souvisí s připravovanou revizí dávek.

Kabinet zasedne 16. prosince. V programu schvalování nařízení o zvýšení minima nemá. Předpis se zatím neobjevil ani na vládním webu v připravované legislativě. Není jasné, jestli se vláda po pondělní schůzi ještě do konce roku sejde.

Maláčová už v září sněmovnímu sociálnímu výboru řekla, že se životní minimum zvedne od ledna a že vláda návrh nařízení o zvýšení dostane v říjnu a záhy by ho měla schválit. Poslancům také oznámila, že změny dávek navrhne do konce listopadu její nová komise. Před nedávnem uvedla, že výsledek představí v prosinci. Podle mluvčí resortu se hledá nyní vhodný termín. Ministryně je totiž nemocná.

Maláčová o navýšení životního minima usilovala už pro tento rok, s plánem ale neuspěla. Navrhovala přidání o 390 korun na 3800 korun. Existenční minimum chtěla upravit z nynějších 2200 na 2450 korun. Představovalo by to růst asi o 11,4 procenta. Nynější návrh by měl připočítat i letošní inflaci. Částky by se tak měly zvednout o víc než 13 procent. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podmiňovala přidání revizí dávek.

S životním minimem se srovnává příjem žadatelů o dávky a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle Maláčové po zvyšování mezd, důchodů a příspěvků na péči řada lidí už na dávky od státu nedosáhne. O porodné přišlo 60.000 rodin, o přídavek na dítě 200.000 rodin a o příspěvek na bydlení mnozí senioři, řekla už dřív ministryně. Poukázala na to, že životní náklady rostou. Uvedla, že navýšení příští rok by výdaje na dávky zvedlo zhruba o 600 milionů korun a peníze už resort v rozpočtu má.

Pro letošek je v pokladně ministerstva na dávky v hmotné nouzi na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou pomoc 6,63 miliardy korun, pro příští rok by to mělo být 5,55 miliardy. Na výdaje na dávky státní sociální podpory na přídavek a příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a na pěstounskou péči má resort letos 42,91 miliardy, příští rok to má být o 6,5 miliardy víc.

Vláda v programovém prohlášení se zvýšením minima nepočítá. Kritizovaly ji za to odbory. Podle nich by bylo po letech vhodné částku upravit. Minimum nezvedla v minulém volebním období ani vláda ČSSD, ANO a lidovců. Zdůvodňovala to tím, že chce motivovat lidi k práci a raději zvyšovat minimální mzdu.