Životní minimum a přídavky by se mohly od ledna navýšit

Praha - Životní minimum by se mohlo od ledna znovu zvýšit. Zvednout by se mohly také dětské přídavky. O úpravě částek jedná koalice. ČTK to řekla náměstkyně ministerstva práce pro sociální dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL). Kvůli inflaci minimum vzrostlo naposledy od července. Nyní pro samotného dospělého činí 4620 korun. Pro dospělé v rodině a děti je částka nižší. Navýšení minimální částky pro život a přídavků doporučuje Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých týdnech několikrát zopakoval, že je vláda připravena při pokračujícím zdražování minimum navýšit.

"Máme zprávu, že vládní koalice o navýšení životního minima a přídavku na děti uvažuje. Bylo by to od ledna," řekla Merhautová. Podle jejích informací dohoda na případném navýšení v koalici je.

Minimum slouží pro stanovení nároku na dávky i pro výpočet některých podpor. Letos se kvůli vysoké inflaci upravovalo dvakrát. Od dubna se po dvou letech zvedlo o deset procent z 3860 na 4250 korun. Od července pak vzrostlo o 8,8 procenta na 4620 korun. Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte činí 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách pracujících či studujících rodičů je dávka o 500 korun vyšší, tedy 1130 korun, 1270 korun či 1380 korun měsíčně.

O kolik by se minimum a přídavky mohly od ledna zvednout, náměstkyně neupřesnila. "Pakliže dostaneme pokyn od pana ministra (Jurečky), což očekávám, tak začneme na úpravě legislativy pracovat. Samozřejmě se budeme bavit i o těch částkách navýšení," dodala Merhautová.

Navýšit přídavek na dítě doporučují experti na sociální problematiku i NERV. Podle nich dávka dobře cílí na domácnosti s nižším příjmem. NERV navrhuje zvednout částky přinejmenším o 30 procent. Základní přídavek by tak činil 820, 1000 a 1150 korun. Pro domácnosti s pracujícími by měla být částka dál vyšší. Pokud by se dávka upravila výrazněji, mohla by se část převádět třeba rovnou do úhrady školních výletů a podobných akcí. NERV radí také zvýšit životní minimum.

Národní rozpočtová rada (NRR) s poskytováním pomoci v krizové situaci souhlasí. Podle ní by ale opatření měla být jednorázová či dočasná, ne trvalá. Dlouhodobé kroky by kabinet neměl kvůli rychlému zadlužování provádět bez zajištění dodatečných a dostatečných zdrojů na pokrytí nových výdajů.

S navýšením minima se rozšiřuje okruh rodin, které mohou přídavky pobírat. Zvedá se totiž hranice příjmu pro nárok na dávku. Nyní může přídavky získat například rodičovská dvojice se dvěma předškoláky s měsíčním rodinným příjmem do 43.554 korun čistého či samoživitelka s potomkem na vysoké škole s čistým příjmem do 25.738 korun. Úřady práce vyplatily v červenci podle údajů ministerstva 300.900 dětských přídavků, je to o 25 procent víc než loni za stejný měsíc. Tehdy dávku dostalo 240.000 dětí. Výdaje letos za sedm měsíců činily 2,04 miliardy korun, loni to bylo 1,28 miliardy.