Životní gól, řekl Provod o vítězné brance proti Leicesteru

Leicester (Británie) - Za životní označil záložník Lukáš Provod gól do sítě domácího Leicesteru, jímž v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy pomohl fotbalistům Slavie k výhře 2:0 a k účasti v osmifinále. Postup přes aktuálně třetí tým anglické ligy se podle něj docení až časem. V boji o čtvrtfinále by se chtěl utkat s Manchesterem United, kterému fandí odmalička.

Pražané před týdnem uhráli v Edenu s "Liškami" remízu 0:0. Ve venkovní odvetě se jako první v 49. minutě prosadil Provod, o půlhodiny později přidal pojistku Abdallah Sima.

"Pro nás obrovský úspěch porazit takhle skvělý evropský tým. Pro mě určitě životní gól. Doufám ale, že těch životních gólů dám ještě víc. V takovéhle soutěži a tak daleko bude každý gól životní," řekl Provod v rozhovoru pro Českou televizi.

Skóre otevřel poté, co si před branku naběhl na centr od Nicolaeho Stanciua a z první poslal balon k tyči. "Dostal jsem od něj skvělou přihrávku a mně už nezbývalo nic jiného než to proměnit. To bych si trhal vlasy, pokud bych to nedal. Všechna chvála by měla jít na Nica," prohlásil čtyřiadvacetiletý odchovanec Plzně.

Slavia postoupila v Evropské lize mezi 16 nejlepších mužstev stejně jako před dvěma lety. "Tyhle úspěchy se vždycky docení až časem. Teď je to obrovská euforie. To, že to byl třetí tým Premier League, jsme si na hřišti nemohli připouštět, protože by to na nás vyvíjelo zbytečný tlak," uvedl Provod v nahrávce pro média od klubu.

"Do zápasu jsme šli s tím, že si věříme a že když budeme všichni pracovat na 100 procent, dá se tady uspět. To se na hřišti potvrdilo. Dali jsme do toho všichni všechno. Všichni jsme dřeli jeden za druhého, což nás zdobí. Je to jediná cesta, jak s těmito velkými týmy můžeme zápolit a porážet je," konstatoval český reprezentant.

Potěšilo ho, že úřadující čeští mistři v obou zápasech s Leicesterem neinkasovali. "Často se mluví o útočnících, ale to, co kluci předvedli v obraně, Ondra Kúdela s Kolim (Kolářem), krajní obránci, Zimič (Zima)... Je neuvěřitelné, že se dokážou vypořádat s takhle těžkým testem, jako jsou Jamie Vardy, Harvey Barnes," řekl Provod.

"Je jedno, kdo tam nastoupí, ti hráči mají ohromnou kvalitu. S českou ligou se to vůbec nedá srovnat, protože jsou o moc rychlejší a řeší tak i situace. Klobouk dolů před nimi. Doufám, že nám to vydrží. Musím to zaťukat, abychom měli další nuly," prohlásil někdejší hráč Sokolova a Českých Budějovic.

K postupové oslavě slávistů se na dálku připojil jejich bývalý spoluhráč Tomáš Souček z West Hamu. "Měl na sobě slávistický dres. Je vidět, že je pořád červenobílý. Děkujeme mu za to, že nám pořád fandí. My mu stejně tak přejeme, aby se mu dařilo ve West Hamu," řekl Provod.

V osmifinále si za soupeře přeje další anglický celek. "Odmalička fandím Manchesteru United, takže bych se chtěl jet podívat tam. Bylo by to skvělé porovnání s ještě větším klubem, než je Leicester, a možná o malinko lepším, i když v aktuální formě nevím. Byl by to pro mě splněný sen," dodal Provod.

