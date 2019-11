Život se za 30 let zlepšil, vztahy lidí jsou horší, soudí senioři

Praha - Většina seniorů tvrdí, že se v uplynulých 30 letech v porovnání s dobou před listopadem 1989 zlepšila životní úroveň jejich rodin, na druhou stranu se podle nich zhoršily vztahy mezi lidmi a horší je i politická kultura a chování politiků. Co se týče možnosti vyjadřovat svobodně své názory, zhruba čtvrtina lidí starších 60 let nezaznamenala v tomto ohledu změnu. Podle 65 procent je ale situace proti době před sametovou revolucí lepší. Vyplynulo to z ankety portálu zaměřeného na seniory i60.cz, který jej provedl mezi 552 lidmi v průměrném věku 67 let.

"Názor, že se zhoršily mezilidské vztahy ve společnosti, nevyplývá z toho, že bychom se navzájem nesnášeli nebo lidé kolem byli nepřátelsky naladěni. Mínění seniorů může být ovlivněno tím, co slyší kolem sebe. Tedy takové to rozdmýchávání dvou pólů, například město versus venkov, pražská kavárna versus zbytek společnosti, bohatí versus chudí nebo vzdělaní versus nevzdělaní," uvedla socioložka Lucie Vidovićová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

To, že se po listopadu 1989 zhoršily v Česku mezilidské vztahy, si myslí 74 procent seniorů a 57 procent vnímá zhoršení také v chování politiků. Téměř tři pětiny dotázaných jsou ale více než před 30 lety spokojenější se svým životem.

Více než polovina seniorů rovněž ocenila, že se zlepšilo životní prostředí v místě jejich bydliště i samotná kvalita života v jejich obci či městě. Téměř 70 procent si totéž myslí o dostupnosti vzdělání. O lepší kvalitě zdravotní péče a dostupnosti zdravotní péče je přesvědčeno méně lidí, 42, resp. 35 procent. Zhruba třetina si dokonce myslí, že se zhoršily.

Pokud jde o kvalitu zboží, ta se podle 48 procent dotázaných zhoršila, u potravin si to myslí 56 procent. Opačný názor má zhruba čtvrtina seniorů. Nicméně 84 procent starších je přesvědčeno o tom, že nabídka zboží a služeb je lepší než před sametovou revolucí a je lepší i jejich dostupnost s ohledem na vlastní příjmy. Většina seniorů kvitovala také možnost cestování po roce 1989.