Život lidí po covidu-19 provází vyčerpání a nejistota, píše AP

Paříž - Nad úzkou uličkou pařížského Montmartru se nese andělský hlas. Sopranistka Veronica Antonelliová, která se i dva měsíce poté, co onemocněla covidem-19, potýká s komplikacemi, chtěla svým improvizovaným vystoupením z balkonu na třetím patře dát najevo, že neztratila naději, píše agentura AP.

O několik hodin dříve pro ni její lékař neměl vůbec dobré zprávy: zjizvení plic, kvůli kterému bývá někdy příliš unavená na to, aby zpívala, může trvat měsíce. Nebo dokonce roky. "To mi vzhledem k mé profesi komplikuje život," říká Antonelliová.

Covid-19, který způsobuje koronavirus, je tak novou nemocí, že pacienti se potýkají s nejistotou ohledně toho, co je čeká během rekonvalescence a po ní. "Řeknu to stručně: stále se učíme," přiznává Jay Varkey, specialista na infekční nemoci z Emoryho univerzity v americké Atlantě. "To, co víme, jsme získali na základě vědecky nepodložených zpráv od pacientů, kteří covid-19 přežili," dodává.

Ve skupinách na sociálních sítích si vyléčení lidé stěžují na celou škálu komplikací: úzkost, zrychlené bušení srdce, bolesti svalů, namodralé prsty na nohou, nespavost. Je těžké určit, co z toho jasně souvisí s koronavirovou infekcí, ale tento výčet podporuje přesvědčení lékařů, že covid-19 není jen respiračním onemocněním.

Kromě poškození plic a únavy sopranistku Antonelliovou trápí paměť a zhoršily se jí čich a chuť - to jsou časté symptomy, které podle lékařů souvisejí s tím, že virus napadá nervy.

Dvě třetiny pacientů, kteří se účastnili jedné italské studie, ztratily čich a chuť. Podle některých zpráv tyto problémy přetrvávají jen několik týdnů, ale v případě Antonelliové už to jsou skoro dva měsíce. Říká, že když se ptala hlasového specialisty, kdy by mohla zase začít cítit, odpověděl jí: "Nic nevíme, musíme být trpěliví, řešení nemáme."

Pětačtyřicetiletá Antonelliová k tomu, aby se vrátila ke své netradiční kariéře, potřebuje znovu získat výdrž: zpívá venku na historických místech. Na tuto dráhu se vydala, protože se jí líbí, jak přirozené prostředí modeluje její hlas. Teď, když je doma, když to její stav dovolí, zpívá na balkóně, aby potěšila zdravotníky, prodavače v potravinách a další, kdo pomáhají ostatním krizi zvládat. Někdy je ale tak unavená, že nemůže vstát z postele.

V čínském Wu-chanu, kde se covid-19 loni v prosinci objevil, se lékaři původně domnívali, že jde o nějaký druh zápalu plic. Ale pak zjistili, že "tento virus je chytrý. Útočil všude po těle," řekl Sin Čeng, lékař z jedné z wuchanských nemocnic.

Zasaženy mohou být plíce, srdce, ledviny a dokonce mozek. U některých pacientů vznikají krevní sraženiny, jiní zase mají zvýšené jaterní testy.

Alex Melo, penzionovaný příslušník námořní pěchoty z Yorku ve státu Maine, se kvůli koronaviru dostal do kritického stavu. Minulý měsíc byl několik dnů napojen na plicní ventilaci, ale vytvořily se mu i krevní sraženiny, které ohrožovaly jeho srdce a plíce. Z nemocnice byl propuštěn po dvou týdnech, nejméně několik dalších měsíců musí užívat léky na ředění krve. Kvůli nim mu hrozí větší nebezpečí krvácení, a dělá si proto starosti, jak to ovlivní jeho práci. Působí jako trenér schopností pro přežití u agentury pracující pro ministerstvo obrany. Ale na návrat do práce se stejně ještě necítí. Pořád nemůže běhat, zadýchává se.

Podle zpráv z Číny se pacienti s mírným průběhem nemoci uzdraví za dva až tři týdny poté, co se u nich objeví příznaky. U těch, kdo mají závažnější průběh, uzdravení trvá asi šest týdnů, říká Varkey z Emoryho univerzity. Ale u nemocných, kteří museli být napojeni na plicní ventilaci, rekonvalescence může trvat mnohem déle.

Varkey připomíná, že wuchanští lékaři informovali, že u malé části hospitalizovaných se rozvinul zánět srdečního svalu nebo arytmie. Řadu těchto problémů může způsobovat samotný virus, příliš silná reakce imunitního systému na virus, nasazené léky nebo kombinace těchto tří faktorů, přibližuje Varkey.

Někteří pacienti, kteří byli dlouho na jednotce intenzivní péče, potřebují i po návratu domů kyslíkovou terapii nebo dialýzu. U některých vznikne syndrom postintenzivní péče (PICS), mezi jehož projevy patří svalová slabost, únava, potíže s pozorností a pamětí, úzkost. Tento stav trápí pacienty s covidem-19, kteří museli být na plicní ventilaci, ale může se objevit i v souvislosti s jiným závažným onemocněním a může být následkem léčby - sedace a dlouhého času stráveného na lůžku.