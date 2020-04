ŽIVĚ: Vláda plánuje rozvolňovat opatření do 8. června

Praha - Vláda dnes představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech, řekl novinářům vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). ČTK živě přenáší tiskovou konferenci po jednání kabinetu.

Havlíček uvedl, že vládní plán vychází ze scénáře, kdy by bylo šíření koronaviru "pod kontrolou" a termíny jsou proto orientační. "Může tam dojít k určitým posunům, ale byli bychom rádi, kdybychom to takto dodrželi," řekl. Plán připodobnil k podobnému scénáři, který připravilo sousední Rakousko. Česká republika je podle něj obezřetnější v případě obchodních center.

Klíčové slovo měli podle Havlíčka v rozpisu otevírání provozoven epidemiologové. "Jasný předpoklad byl takový, abychom ochránili zdraví," uvedl. Důležité bylo i hledisko poptávky zákazníků a to, aby některý typ provozoven nezískal nezdravou konkurenční výhodu na úkor jiných. "Snažili jsme se udělat férový a vyvážený mix, který, dopředu říkám, není stoprocentně spravedlivý," dodal.

Od nejbližšího pondělí 20. dubna mohou začít fungovat řemesla a navazující provozovny, farmářské trhy, autobazary a autosalony. "Dále venkovní tréninkové aktivity profesionálních a vrcholových sportovců v menších skupinách a za přesně definovaných podmínek," uvedl Havlíček. Možné budou také svatby do deseti lidí, stejně jako u tréninků za specifických hygienických podmínek.

O týden později by měly začít fungovat všechny provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých nákupních centrech. "Poté už to dávkujeme podle požadavků epidemiologů, aby se vždy vyhodnotila situace," uvedl Havlíček. Od 11. května by tedy měly fungovat provozovny do 1000 metrů čtverečních, autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny.

Od 25. května by mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, kaváren či vinoték, ale také kadeřnictví a holičství, masážní či regenerační salony. "Současně zprovozňujeme muzea, galerie a zoologické zahrady, nicméně se zavřenými pavilony," uvedl Havlíček.

V poslední vlně by se měla 8. června otevřít obchodní centra, fungovat by začaly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly začít kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek.

Kabinet v materiálu uvedl, že zbývající činnosti budou povoleny v červnu podle aktuální epidemiologické situace.