ŽIVĚ: V Praze začala demonstrace proti vládě, dorazily tisíce lidí

Praha/Brno - V Praze na Václavském náměstí začala demonstrace proti vládě. Pořadatelé z uskupení Česká republika na 1. místě požadují demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Na začátku programu to řekl organizátor Jiří Havel. Na akci dohlíží policie. Na twitteru uvedla, že do centra metropole dorazily podle jejího odhadu "nižší desítky tisíc" účastníků. Prvního shromáždění na začátku září se podle policie účastnilo asi 70.000 lidí.

"Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou," uvedl Havel. Podle druhého z pořadatelů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít "pronárodní odborníci". Prvním z řečníků byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík.

Akce začala krátce po 14:00 českou hymnou. Zazpíval ji zpěvák Tomáš Ortel, původním jménem Tomáš Hnídek. Pořadatelé měli zpočátku drobnější technické problémy s přenosem dění z Václavského náměstí do dalších měst.

Účastníci si s sebou přinesli národní vlajky a transparenty proti vládě. Na nich byla třeba hesla "Konec vlád nemocných duchem, rozumem a charakterem" nebo "Zase ryjeme držkou v zemi". Na místě protestu byl také stánek, kde komunisté sbírali podpisy na podporu svého kandidáta na prezidenta Josefa Skály.

Organizátoři sami sebe označují za politicky nezařazené občany. Svému protestu dali podtitul Nenásilná revoluce. Své požadavky zveřejnili už na své předchozí akci na začátku září. Žádají mimo jiné uzavření smluv na plyn přímo s Ruskem, vystoupení z NATO, EU, OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO), dobrovolnost očkování či "ukončení plánovaného ředění národa" ukrajinskými uprchlíky. Mezi dalšími požadavky je potravinová soběstačnost či "osvobození" tuzemského průmyslu od "závislosti" na zahraničních společnostech.

Podle pořadatelů se dění na Václavském náměstí přenáší živě na obrazovky v centru Brna, Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Uherského Hradiště, Karviné, Havířově či Nejdku. Jiného pořadatele, opoziční SPD, má demonstrace proti vládě v Ostravě.

Demonstraci magistrátu nahlásil už koncem června Vrábel. Oznámil, že dorazí 500 lidí a na místě bude deset pořadatelů.

V Brně na Zelném trhu se odpoledne na protivládní demonstraci sešlo podle odhadu policie a tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky asi 1500 lidí. Účastníci sledovali velkoplošnou obrazovku s děním na pražském Václavském náměstí, kde se konala hlavní část akce. Protestní akce se dnes konaly i v dalších českých městech, stovky lidí se podle policie sešly na plzeňském centrálním náměstí Republiky, kolem 500 v Liberci před Domem kultury a zhruba stovka v Olomouci na prostranství před krajských úřadem u vlakového nádraží. Demonstraci nazvanou Česká republika na 1. místě pořádají Jiří Havel a Ladislav Vrábel, kteří stáli i za demonstrací, které se na začátku září v Praze podle policie zúčastnilo asi 70.000 lidí.

Akce v Brně byla poklidná, policie nemusela zasahovat. Účastníci akce měli s sebou vlajky České republiky a také moravské vlajky. K vidění byly i transparenty proti vládě, a to s nápisy jako například "Fialo, to stačí, jste váleční štváči," nebo "Co blázníte, vždyť jsou tady lidi." Protestující díky videopřenosu reagovali na dění a proslovy na Václavském náměstí, ozýval se pískot a skandování "demisi, demisi."

Přenos sledovali lidé i na plzeňském centrálním náměstí Republiky, podle odhadu policie se tam sešly stovky lidí, pořadatelé akce odhadli účast na 1000 až 2000 lidí. Účastníci byli vybaveni českými prapory, ale i prapory SPD či KSČM. Akce byla zatím podle policie bez konfliktů, dohlížely na ni státní i městská policie. Krátce po začátku přenosu z Prahy se spustil hustý déšť, náměstí ale opustila jen malá část lidí. Akce je v Plzni nahlášená maximálně do 19:00, svolavatel plzeňské akce Daniel Šváb ale předpokládá, že se lidé rozejdou ihned po skončení pražské demonstrace.

Obdobná demonstrace se konala také v Nejdku na Karlovarsku. "Přišlo na ni 40 až 50 lidí, průběžně přicházeli a odcházeli, probíhá zatím bez konfliktů a v poklidu," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V Liberci se podle odhadu policistů před Domem kultury v Liberci sešlo odpoledne kolem 500 lidí. Kromě sledovaní přenosu z Prahy lidé, většinou středního a staršího věku, podepisovali petici za odstoupení vlády a také za právo dětí na vzdělání bez omezení. Zároveň tam sbíral podpisy pod svou prezidentskou kandidaturu podnikatel Josef Roušal.

Zhruba stovka lidí se dnes sešla na demonstraci v Olomouci. Někteří lidé přišli s českými, moravskými a slovenskými vlajkami. Řečníci hovořili o drahých energiích, odmítali další vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině a skandovali hesla požadující demisi vlády.

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se dnešní demonstrace podle odhadu policie zúčastnilo do 500 lidí. Do 15:50 tam policisté nezaznamenali narušení pořádku.

