ŽIVĚ: TK zástupců sněmovních klubů před schůzí Sněmovny

Ilustrační foto - Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová hovoří 16. února 2022 v Praze na schůzi Sněmovny. Poslanci SPD dosud obstrukcemi oddalují opětovné projednání pandemické novely, kterou vetoval Senát a jež by měla být prvním bodem schůze. K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Poslanci ANO podpoří přesun 1,8 miliardy korun na pomoc uprchlíkům a Ukrajině, který navrhne při pátečním druhém čtení státního rozpočtu na letošní rok ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Předpokládá, že premiér Petr Fiala (ODS) dnes informuje Sněmovnu o krocích vlády v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, zejména s migrační politikou. ANO zařazení mimořádného bodu navrhovat nebude.

Stanjura navrhne přesun 1,8 miliardy korun na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a na humanitární pomoc této zemi, která čelí ruské vojenské agresi. Ministerstvu vnitra na pomoc uprchlíkům má jít 1,5 miliardy korun, dalších 300 milionů korun si mají rozdělit ministerstva vnitra a zahraničí na humanitární pomoc Ukrajině.

"Tento pozměňovací návrh podpoříme," řekla bývalá ministryně financí Schillerová. Uvedla, že rozpočet připravený vládou se stává nepoužitelným, neboť bude potřeba posílit další kapitoly, například resortů obrany, práce a sociálních věcí či zdravotnictví i vzhledem k hrozbě větší energetické krize.

Šéf sněmovního branného výboru a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar apeloval na navýšení rozpočtu ministerstva obrany. Upozornil na to, že Německo rozhodlo o zřízení zvláštního fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu korun) pro modernizaci armády. Podle rozpočtu navrženého vládou Spolu a Pirátů se STAN bude resort letos hospodařit s rozpočtem 88,1 miliardy korun. Je to o 5,4 miliardy korun méně, než předpokládal původní návrh rozpočtu předchozího kabinetu.

Také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dříve řekla, že kvůli situaci na Ukrajině bude resort pravděpodobně potřebovat vyšší rozpočet, a to například kvůli některým darům. Protože je ale současný návrh rozpočtu již schvalován v Poslanecké sněmovně, chce návrh s možným navýšením předložit až po odsouhlasení rozpočtu při plánovaných jednáních o podobě obranných výdajů na další roky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že pokud se ukáže, že obrana potřebuje na konkrétní projekty další peníze, vláda je najde.

Ministerstvo obrany aktuálně eviduje asi 100 oficiálních žádostí o výjimku pro působení českých občanů v cizích armádách. Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Musí tak učinit prostřednictvím ministerstva obrany, které se následně obrátí na ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí s žádostí o bezpečnostní posouzení. Metnar řekl, že osobně by individuální výjimky podpořil, rozhodně by ale záležitost nepaušalizoval.