ŽIVĚ: TK z volebního štábu ANO

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) apelovala na zklidnění emocí a na hledání alternativy stabilní vlády. Novinářům to řekla ve volební štábu hnutí. Podmínku SPD, které požaduje vypsání referenda o vystoupení z EU, označila za nepřijatelnou. Nyní se čeká na povolební tiskovou konferenci předsedy ANO Andreje Babiše.

Výsledek hnutí ANO Schillerová označila za obrovský úspěch, a to v souvislosti s koronavirovou pandemií. Volební vítězství slaví koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Vládní hnutí ANO skončilo těsně druhé, koalice Pirátů se STAN třetí před hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Další strany se do Sněmovny nedostanou.

Povolební spolupráci si Schillerová dovede představit s těmi, se kterými bude mít hnutí největší programovou shodu. Nyní by podle ní měly opadnout emoce a měla by se hledat alternativa stabilní vlády. Poukázala na to, že je třeba zemi vyvést z ekonomické krize. V době českého předsednictví EU v druhém pololetí příštího roku by podle ní již měla být stabilní vláda.

Neumí si představit spolupráci, která by byla podmíněná referendem o vystoupení z EU.