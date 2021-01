ŽIVĚ: TK po jednání vlády o nouzovém stavu a změnách v systému PES

Praha - I v týdnu od 25. ledna budou školy pokračovat v nynějším režimu výuky, uvedl Plaga. Otevřené jsou mateřské a speciální školy a první a druhé třídy ZŠ. Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít, schválila to dnes vláda. Na svém dnešním jednání se kabinet shodl, že bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19 o dalších 30 dní. Vláda dále rozhodla o vybudování velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v Praze. Podnikatelům v úpadku byl schválen kompenzační bonus 500 korun denně, čerpat jej budou moci i zpětně. Ministři jednali také o změnách v protiepidemickém systému PES. Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou moci čerpat kompenzace 500 Kč za den kvůli dopadům pandemie.

Papírnictví a obchody s dětským oblečením mohou od úterý otevřít

Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít. Podle informací ČTK to dnes schválila vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi mluvil také o otevření obchodů se spodním prádlem, těm by zatím výjimka udělena být neměla.

Rozšíření sortimentu o papírenské zboží a oděvy a obuv pro děti vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy patří u zákazníků mezi nejvíce dotazované sektory. Zboží je podle něj obvykle součástí jiného nákupu, neměla by se tak výrazně zvýšit mobilita lidí, řekl dnes ČTK.

Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce.

V O2 universum vznikne velké očkovací centrum

Vybudování velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v pražské Libni na dnešním zasedání schválila vláda. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Na starosti ho bude mít pražská Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), armáda povolá na pomoc vojáky. V plánu je podle předsedy kabinetu očkovat až 10.000 lidí denně.

Stát bude platit pouze za energie, pronájem prostoru bude zdarma, uvedl Babiš. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula minulý týden České televizi řekl, že centrum, v němž se budou aplikovat vakcíny proti covidu-19, by mělo být zprovozněno do konce ledna.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke dnes ČTK bez dalších podrobností řekla, že jednání o zřízení očkovacího centra stále pokračují.

Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50.000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví dříve dostalo nabídku také v O2 areně nebo do Kongresového centra umístit nemocnici, jež byla nakonec postavena na výstavišti v Letňanech. Tehdejší ministr Prymula v říjnu uvedl, že většina prostoru O2 areny by byla nevyužitelná, neboť jej tvoří ochozy pro diváky.

Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech dostali první lidé v Česku 27. prosince. Od minulého týdne se do ČR distribuuje také vakcína od firmy Moderna. U obou je potřeba aplikovat dvě dávky. První dávku dostalo podle Babiše do sobotního odpoledne víc než 105.000 lidí.

Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Vedle zdravotníků, zejména těch pečujících o pacienty s covidem-19, mají senioři při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazně silněji než mladší generace.

Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. O rozhodnutí kabinetu informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pokud vláda získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna. Hamáček čeká živou diskusi, nouzový stav je podle něj i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nutné prodloužit, mimo jiné i kvůli riziku rychleji se šířící mutace koronaviru.

Jakkoli se situace v posledních dnech zlepšuje, není to nic, co by se mělo oslavovat, je to stále velké riziko pro zdravotnictví, popsal Hamáček epidemickou situaci. Dodal, že zpřísnění přijatá po vánočních svátcích sice zabrala, na nejvyšším stupni protiepidemických opatření bude ale muset Česko ještě zůstat. A to vyžaduje prodloužení nouzového stavu. Stát podle Hamáčka musí být také připraven na možnost zavlečení takzvané britské mutace koronaviru tím, že místa v nemocnicích budou volná.

Ministr zdravotnictví argumentoval na tiskové konferenci tím, že kdyby se epidemii dal přirozený průběh, mohlo by se stát, že zdravotnický systém přestane náporu nemocných stačit během tří týdnů. I on zmínil, že zmutovaný virus se šíří rychleji a Česko má několik měsíců na reakci.

O situaci chce Blatný jednat ještě před jednáním pléna s poslanci. Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už čtyři žádosti o prodloužení stavu, který umožňuje vymáhání opatření proti šíření nemoci. Koncem října souhlasili členové dolní komory s prodloužením stavu nouze o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější trvá víc než sto dnů. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. Lze také nasadit například vojáky pro pomoc ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.