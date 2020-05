Do Rakouska by se od půlky června mohlo dát cestovat i bez testů

Praha - Hranice s Rakouskem by se podle ministra Tomáše Petříčka mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti testů na covid-19. Se Slovenskem bude dál jednat. Ve stejný termín jako české hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly též otevřít hranice sousedních zemí s Maďarskem.

Hamáček: ČR chce otevřít od 26. května drtivou většinu přechodů

Česko chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů, řekl dnes ČTK v Plzni ministr vnitra Jan Hamáček. Konkrétní seznam nyní připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, tedy dále od hranic, řekl ministr.

"Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera (v pondělí) dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly," uvedl. Hamáček už v pondělí na twitter napsal, že režim na hranicích se uvolní, nicméně bude dál platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19.

"Až na ty nejmenší (přechody) typu turistických stezek, které vedou přes hranice, by se měly otevřít skoro všechny hraniční přechody. Určitě to bude podstatně více než teď," uvedl dnes v Plzni ministr.

S 8. červnem, o němž se hovoří, že by měla přísná opatření na hranicích skončit úplně, odkázal Hamáček na ministerstvo zdravotnictví. "Jsme samozřejmě vázáni názorem odborníků, a to je spíše debata o testech. My teď rozvolníme režim na hranicích, nicméně stále platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid. A debata s ministerstvem zdravotnictví je, zda od 8. června alespoň u některých zemí, které se dají prohlásit takzvaně za bezpečné, bychom ten test nevyžadovali," uvedl Hamáček. Do té doby bude stále platit současné nařízení, pouze kontroly budou mírnější.

Ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové podle ministra řeknou, zda by se to už mohlo týkat také Německa. "Zatím ta situace v Německu tak dobrá není," dodal Hamáček.

V Česku v pondělí přibylo 111 nových případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem. Je to nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Hamáček uvedl, že nárůst ovlivňuje situace na severní Moravě, kde je ohnisko kolem uhelného dolu Darkov s několika desítkami případů. "Musíme to pečlivě sledovat. Vždycky jsem říkal, že je potřeba být velmi opatrný a sledovat čísla. Samozřejmě nárůst o 110 sám o sobě fatální není, ale pokud by trend šplhal k několika stovkám, tak bychom se museli podívat na ta opatření," uvedl. Primárně by ale po dohodě měla být reakce lokální. Kdyby se objevilo ohnisko, prostředky včetně nových jako chytrá karanténa by se nasazovaly tam. "Nějaká plošná omezení, tak to je až ta poslední věc," dodal.