ŽIVĚ: TK klubů před jednáním Sněmovny o nouzovém stavu

Praha - Sněmovna bude dnes opět jednat o tom, zda vládě umožní kvůli epidemii nového koronaviru prodloužit nouzový stav. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Opoziční strany většinou žádají podrobné argumenty, k čemu by mělo další prodloužení stavu nouze sloužit. Za současné situaci by skončil s dubnem.

Fotogalerie

Žádost poslala vláda poslancům po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil. Poslední vlna posledního uvolňování obchodu a služeb má nastat právě 25. května. Po tomto datu by už měla podle vlády stačit opatření ministerstva přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jak se Sněmovna k žádosti vlády postaví, není jasné. Jednou z možností je, že nouzový stav umožní prodloužit na kratší dobu jako před třemi týdny. Kabinet v žádosti varuje, že pokud by restrikce skončily hned a nikoli postupně, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace".

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.

Poslanci se sejdou z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost jsou sněmovní budovy nadále uzavřeny.

TOP 09 chce po vládě do konce května návrh odškodňovacího zákona TOP 09 požádá dnes vládu, aby do konce května připravila odškodňovací zákon, který má přinést jistotu pro všechny postižené opatřeními proti koronaviru. S podporou prodloužení nouzového stavu do 25. května TOP 09 nesouhlasí, je ale připravena v případě nutnosti termín posunout. Za naprosto nedostatečné pro rozhodování označila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dosavadní odůvodnění vládou. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny také poznamenala, že nikdo z vlády opoziční stranu o její hlasy nepožádal. "Je to výjimečný stav, nemůžeme si zvykat," uvedla Pekarová. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Pro plán zatím ale vláda nezískala potřebné hlasy. Za současné situace by skončil nouzový stav 30. dubna. Požadavek na odškodňovací zákon Adamová odvozuje od obdobného, který před lety upravoval nároky postižených povodněmi. "Vzneseme požadavek na odškodňovací zákon. Vláda si hraje se zákony, až když soud uzná, že se chová špatně, začne dávat všechno do pořádku," odkázala Adamová na rozhodnutí soudu, podle kterého měla o opatřeních rozhodovat celá vláda, nikoli pouze ministerstvo zdravotnictví. Kabinet se tak podle Adamové chtěl vyhnout odpovědnosti za škody firmám a živnostníkům. "Chtěli bychom, aby se k tomu (vláda) postavila čelem a do konce května přišla s odškodňovacím zákonem, který by řekl, jak mají být odškodnění všichni postižení," uvedla Adamová s odkazem na firmy a živnostníky, pro které může být zavření podniků likvidační. Slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o tom, že není možné krýt firmám zisky, označila za demagogii. Stejně jako další opoziční strany chce TOP 09 ve Sněmovně jednat o plánu rozvolňování opatření a nákupech ochranných pomůcek.