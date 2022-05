ŽIVĚ: TK kardinála Duky a nového pražského arcibiskupa Graubnera

Vatikán/Praha (ČTK) - Novým pražským arcibiskupem se stane olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Na svém webu to dnes uvedl Vatikán. Třiasedmdesátiletý Graubner nahradí kardinála Dominika Duku, který funkci vykonával od roku 2010. Již před několika lety dosáhl věku 75 let, kdy církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Papež František dnes zároveň přijal abdikaci dosavadního pražského arcibiskupa Duky.

Výběr Dukova nástupce trval několik let. Že se jeho jmenování blíží, se usuzovalo z výměny na postu apoštolského nuncia v ČR. Charles Daniel Balvo byl letos v lednu odvolán a spekulovalo se o tom, že Dukův nástupce je již vybrán. V médiích se dříve objevovala jiná jména, psalo se například o mladších biskupech jako třeba o královéhradeckém biskupovi Janu Vokálovi či plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi.

Dlouholetý olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Sám se přitom za konzervativce nepovažuje.

Graubner se narodil v roce 1948, teologii studoval na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Biskupem je od roku 1990, arcibiskupem byl jmenován v roce 1992 a od téhož roku vede Arcidiecézi olomouckou.

V nejbližších letech by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. Také v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let.

Zeman poblahopřál Graubnerovi, potvrzuje se dle něj potřeba kontinuity v církvi

Prezident Miloš Zeman poblahopřál Graubnerovi ke jmenování pražským arcibiskupem, které dnes na svém webu oznámil Vatikán. Papež František tím podle hlavy státu potvrzuje důležitost kontinuity v české církvi. Tradice je pevnou kotvou v čase velkých světových krizí, uvedl Zeman v dopise Graubnerovi.

"Svatovojtěšský stolec je vysoce odpovědným údělem, službou a závazkem, proto Vám přeji mnoho sil, trpělivost a otevřenost k dialogu," napsal Zeman. Česko podle něj čelí dopadům války, narůstající ekonomické i společenské krizi. Církev může být zdrojem povzbuzení pro občany, míní.

Zeman doufá, že mezi Pražským hradem a Arcibiskupským palácem bude nadále fungovat "dobré sousedství spojené se vzájemným respektem a porozuměním." Rád se s Graubnerem při nejbližší příležitosti setká.

Prezident zaslal dopis také Dukovi, kterého dříve nazval dobrým přítelem. V dopise na kardinálovi ocenil, že se veřejně nebojí zastat člověka. Na pražském arcibiskupství podle něj Duka mimo jiné prošel řadou zkoušek a čelil také "četným protivenstvím".

"Prožíváme nesmírně těžkou dobu. A zdá se, že budoucnost bude ještě dramatičtější. Potřebujeme dobré pastýře. Prosím, předávej i po odchodu z Arcibiskupského paláce tuto svou životní zkušenost, buď dál odvážným hlasatelem dobré zprávy," uvedl Zeman s tím, že se s Dukou nadále bude rád setkávat a diskutovat.

Fiala popřál Graubnerovi hodně sil, Baxa se těší na spolupráci

Premiér Petr Fiala (ODS) poblahopřál Graubnerovi ke jmenování pražským arcibiskupem. Ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, mu popřál hodně sil, moudrosti a Božího požehnání. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) se těší na spolupráci například v oblasti památkové péče, uvedl na twitteru.

"Blahopřeji arcibiskupu Janu Graubnerovi ke jmenování pražským arcibiskupem. Přeji mu hodně sil, moudrosti a Božího požehnání pro jeho novou službu," napsal Fiala.

"Jako ministr, do jehož resortu patří i vztahy státu a církví, se těším na vzájemnou spolupráci, například v oblasti památkové péče. Volba padla na duchovního, který má zkušenosti s vedením rozsáhlé arcidiecéze," poznamenal ministr Baxa.

Předsedkyni poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alenu Schillerovou Graubnerovo jmenování potěšilo. "Jeho excelenci monseigneur Janu Graubnerovi gratuluji a věřím, že pomůže v šíření klidu, porozumění a i spojování společnosti," sdělila ČTK. Stínová ministryně kultury hnutí ANO a poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová Graubnerovi ke jmenování gratulovala. "Jsem přesvědčená, že bude pokračovat v úspěšně nastavené spolupráci církve s regiony a vládou ve všech oblastech života našich občanů," napsala ČTK Pokorná Jermanová.

Graubnerovi bude v srpnu 74 let, přičemž církevní hodnostáři obvykle funkce opouštějí po dosažení věku 75 let. Na to narážel i bývalý ministr financí a bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek (TOP 09). "Jan Graubner je čestný a statečný muž a zaslouží si modlitby za úspěšnou misi v pozici primase českého. Jenom nevím, zda si zaslouží, aby byl použit jako přechodné řešení," uvedl na twitteru.