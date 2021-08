ŽIVĚ: TK hygieniků k šetření zdroje nákazy při letu do Tokia

Praha - ČTK bude dnes od 15:00 vysílat tiskovou konferenci pražských hygieniků k epidemiologickému šetření zdroje nákazy koronavirem při společném letu českých sportovců na olympijské hry do Tokia. Zúčastní se hlavní hygienička Pavla Svrčinová a ředitelka HSHMP Zdeňka Jágrová.

Pražští hygienici v pondělní tiskové zprávě uvedli, že při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. O kterého cestujícího šlo, to neuvedli. Sportovci a členové týmu letěli z Prahy do Tokia vládním speciálem v pátek 16. července, u šesti cestujících byla postupně prokázána nákaza. Český olympijský výbor (ČOV) v pátek informoval, že systémová porušení protiepidemických pravidel, která mohla vést k nákaze, prokázána nebyla. Lidé v letadle ale neměli roušky či respirátory po celou dobu třináctihodinového letu do Japonska.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně 14 sportovců. Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala. Jako u prvního byla nákaza odhalena u lékaře týmu Vlastimila Voráčka.