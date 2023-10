Živě: Proměny veřejnoprávních médií

Ve čtvrtek 5. října 2023 vás zveme ke sledování on-line debaty nejen pro studenty s názvem Proměny veřejnoprávních médií, kterou pořádá Jeden svět na školách (JSNS) ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří u příležitosti jejího půlkulatého výročí (105 let) a výročí Českého rozhlasu (100 let) a České televize (70 let). Debata se zaměří právě na to, jakým způsobem se veřejnoprávní média v čase proměnila, jaká je jejich současná situace a jak ji vnímá nastupující mladá generace novinářů.

Přenos debaty vysíláme z nově zrekonstruovaného PressCentra v sídle ČTK v Opletalově ulici od 10:00.

Témata:

• Jaký je význam veřejnoprávních médií ve 21. století?

• Co trojici českých veřejnoprávních médií spojuje a v čem se liší?

• Jaká je jejich budoucnost?

• Čím jsou přitažlivá pro mladé novináře, kteří s nimi spojili svou dosavadní kariéru?

V první části se do panelové debaty zapojí ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena, šéfredaktorka zpravodajství ČRo Julie Stejskalová a šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. V druhé půli budou debatovat moderátorka zpravodajství ČT Jana Peroutková, moderátorka ČRo Pavlína Nečásková a politický zpravodaj ČTK Marek Opatrný. Debata je součástí akce s názvem Četka učí o 105.