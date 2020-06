Živě: Poslanci podávají úpravy k prohloubení schodku rozpočtu

Praha - Piráti navrhnou snížení plánovaného pětisetmiliardového schodku ve třech variantách o 11, 16 a 25 miliard Kč. Rozpočtová rezerva je podle nich vysoká. ODS chce v usneseních zavázat vládu, aby předložila audit výdajů státu, zrušila superhrubou mzdu či do konce roku připravila koncept reformy důchodů. SPD nepodpoří změny ve státním rozpočtu, pokud v něm kabinet neškrtne nepotřebné výdaje. Podle Okamury jde o armádní nákupy či inkluzi ve školství.

Poslanci dostanou možnost podávat pozměňovací návrhy k vládní rozpočtové novele, jež zvyšuje letošní schodek na 500 miliard korun. Předloha zamíří po dnešním druhém čtení ve Sněmovně do závěrečného schvalování. Mělo by se uskutečnit příští týden ve středu. Rozpočtový výbor už dřív přijetí novely doporučil.

Nynější předloha zvyšuje letošní schodek už potřetí. Původně činil 40 miliard korun, následně 200 miliard a aktuálně 300 miliard korun. Vláda zdůvodňuje navrhované změny rozpočtu ekonomickými dopady epidemie koronaviru.

Piráti navrhnou snížení schodku ve třech variantách

Piráti navrhnou snížení plánovaného pětisetmiliardového schodku letošního rozpočtu ve třech variantách o 11, 16 a 25 miliard korun. Rozpočtová rezerva je podle nich vysoká. Na tiskové konferenci před dnešní mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny to řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Vláda by podle něj také měla hledat provozní úspory.

V navrhovaném rozpočtu není podle Ferjenčíka u zhruba 57 miliard korun jasné jejich využití. "Tam vidíme velký prostor pro úspory. Současně vláda může potom rezervu opět navýšit tím, že udělá provozní úspory," uvedl. Ministerstva by podle něj mohla například ušetřit na výdajích za PR služby. Vláda původně navrhla rozpočtovou rezervu v objemu asi 137 miliard, pozměňovací návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) ji zhruba o 100 miliard snižuje.

Piráti zároveň chtějí, aby stát vyhradil peníze na vybudování infrastruktury na plošné testování na nový typ koronaviru. "Aby bylo skutečně možně v případě zhoršení situace masivně rozšířit testování, například po vzoru Jižní Koreje testovat 30.000 lidí za den, a touto cestou zabránit tomu, abychom znovu museli vypínat ekonomiku," řekl Ferjenčík. Současně navrhuje sjednotit výběr sociálního a zdravotního pojištění, což by podle něj pomohlo ušetřit několik miliard ročně na administrativě.

Strana chce také dát peníze na zajištění dostatečných personálních kapacit pro zastavování protiprávních exekucí. Pozměňovací návrh poslance Františka Navrkala má podporu poslaneckých klubů KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

Piráti také budou podporovat doprovodné usnesení týkající se vzdělávání. "V březnu takřka ze dne na den přešly školy na online výuku a tento stav ukázal, že školy jsou nedostatečně technicky vybavené, někde chybí vybavení zcela. Z toho důvodu podporujeme doprovodné usnesení, které má za cíl do příštího školního roku vybavit školy tak, aby v případě možné druhé vlny nebo dalšího uzavření škol byly schopné zvládat online výuku," uvedl místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň. Podle něj je pro uspokojení základních technických potřeb potřeba dovybavit zhruba 40.000 učitelů za asi 800 milionů korun a pořídit zhruba 150.000 zařízení do škol v hodnotě zhruba 1,5 miliardy.

ODS chce k rozpočtu dát úkoly vládě v usneseních

Občanští demokraté chtějí při hlasování o navýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun prosadit doprovodná usnesení, která by zavázala vládu ANO a ČSSD, aby předložila audit výdajů státu, zrušila superhrubou mzdu či do konce roku připravila koncept důchodové reformy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda ODS Petr Fiala. Strana do příštího úterý také předloží devět návrhů, díky nimž by daňovým poplatníkům zůstalo zhruba 136 miliard korun, o které chce kabinet navýšit výdaje.

Sněmovna by podle představ ODS měla uložit kabinetu, aby do konce července předložil audit výdajů státu. Do stejného data by měl také předložit plán na snížení byrokratické zátěže v tomto i příštím roce. Kabinet by podle ODS měl také podpořit rychlé zrušení superhrubé mzdy a do konce roku předložit koncept důchodové reformy. Do stejného data by měla vláda představit návrh reformy daní a odvodů.

Podle Fialy nemá vláda žádný plán, jak si s nynějšími ekonomickými problémy způsobenými epidemií covidu-19 poradit. Prohloubení schodku podle něj není plánem, ale ekonomickým zločinem. "Premiér uměl rozdávat v době ekonomického růstu, byl to takový ten manažer pro dobré počasí, ale není schopen řešit krizi," uvedl. Nyní nepomůže věštění z karet, ale kompetentní rozumná politika, řekl Fiala s odkazem na premiérova videa z poslední doby, kde se Babiš zabývá astrologií.

Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura řekl, že strana do příštího týdne předloží devět návrhů, které by měly jako "záchranný kruh" pomoci ekonomice. Jde o zrušení superhrubé mzdy a zavedení rovné patnáctiprocentní daně z příjmů pro fyzické osoby, zrušení daně z nabytí nemovitostí či prodloužení odpuštění minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

ODS chce také prodloužit odpuštění sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců ze srpna až do konce roku 2020, snížit sociální pojištění, odpustit silniční daň za letošní rok či odpustit daň z příjmů pro OSVČ za rok 2020. Podle představ ODS by se také měla zvýšit částka darů neziskovému sektoru, o kterou si mohou dárci snížit daňový základ na 30 procent a mělo by se také snížit sociální pojištění.

Občanští demokraté nebudou k rozpočtu předkládat pozměňovací návrhy. "Nechceme se podílet na porcování medvěda. Bereme jako fakt, že bude 500 miliard schodek, nebudeme se předhánět, kdo vymyslí další výdaj, další dotační titul. Ten zákon se nedá napravit," podotkl Stanjura.

SPD chce po vládě v rozpočtu škrty výdajů, které má za nepotřebné

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří navýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, pokud v něm kabinet neškrtne nepotřebné výdaje. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jedná například o armádní nákupy, finance na inkluzi ve školství či platby tzv. solárním baronům a neziskovým organizacím, které mají politickou agendu.

Okamura uvedl, že debata o rozpočtu je ve Sněmovně prakticky jen formální. "Vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM totiž má už na to, aby astronomicky zadlužila ČR o rekordních půl bilionu, zajištěnou vládní většinu," řekl dnes ráno na tiskové konferenci. SPD předložila zhruba desítku pozměňovacích návrhů, které by znamenaly úspory v desítkách miliard, dodal. "Navrhujeme škrtnout nepotřebné výdaje, které v momentální krizi nic nepřináší slušným a pracujícím občanům," dodal.

SPD nepodpoří vládní návrh, pokud kabinet nepřistoupí na některé škrty, řekl Okamura. Poslanec Jiří Kobza chce například převést 423,6 milionu korun ze zahraniční rozvojové a transformační spolupráce na dávky zdravotně postiženým lidem. Monika Jarošová navrhuje přesun 13,5 miliardy korun z dotací na podporované zdroje energie na úhradu státního dluhu.

Lucie Šafránková prosazuje převod 27 miliard korun z dotací na obnovitelné zdroje energie na důchody a 23,5 miliardy korun z odvodů do rozpočtu EU ve prospěch několika položek ministerstva práce a sociálních věcí, například sociálních služeb a příspěvků na péči. "Naši důchodci nesmí být kráceni ve svých příjmech na úkor nemravné podpory soukromých komerčních subjektů," uvedla Šafránková.