Živě: Pokles ziskovosti letos čeká 70 procent firem

Praha - Pokles ziskovosti kvůli dopadům pandemie koronaviru letos očekává 70 procent tuzemských výrobních průmyslových firem. Vyplývá to z analýzy českého průmyslu, která vychází z dat získaných během 253 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu od června do srpna letošního roku. Výsledky byly představeny na dnešním Národním průmyslovém summitu 2020 v Betlémské kapli v Praze.

Tržby průmyslových firem klesnou podle analýzy letos v průměru o 13,2 procenta. Propadu se podle ní obávají zejména velké firmy - očekávaný pokles činí v průměru 15,1 procenta, přičemž 70 procent výrobních společností předpovídá pokles víc než pětinový. Malé a střední firmy předpokládají propad svých tržeb o desetinu, plyne z průzkumu.

"Malé a střední firmy jsou na tom, pokud jde o vývoj tržeb, zdánlivě lépe než firmy velké, je však nutné vzít v úvahu jejich v průměru nižší rezervy a zajištění nasmlouvanými zakázkami. Problémy s cash-flow cítí tak v řadě případů mnohem více než velké korporace. Data ohledně vývoje zisku, možností navýšit ceny svých prodejů a volných prostředků na investice to dokládají," uvedla dnes Alena Burešová z Národního centra Průmyslu 4.0, které analýzu připravilo.

Pro příští rok podle průzkumu očekávají ředitelé průmyslových firem opět růst, v průměru o 4,6 procenta, ten však ani ze třetiny nevyváží pokles tržeb v letošním roce. "Nepředpokládáme, že bychom za rok 2020 vytvořili zisk. Byl by to zázrak. Bude to za celou historii firmy první vytvořená ztráta. Žádné programy nemohou pomoci. Jsme exportéři a jsme plně závislí na vývoji situace v zahraničí," uvedl Pavel Sobotka ze společnosti Frentech Aerospace, která dodává díly do letadel, do obranného a vesmírného průmyslu.

"Očekávám velký propad s následným růstem. Nemám úplnou jistotu, ale přijde mi, že se lidé více upnou k výrobkům a vzdáleným službám, takže je možné, že letos sice skluz nemáme šanci dohnat, ale v příštím roce budeme výše, než jsme byli před covidem. Bohužel to neplatí pro automotive," doplnil majitel a zakladatel firmy ABRA Software Jaroslav Řasa. Společnost poskytuje podnikové informační systémy a aplikace.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji takzvaného Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Část aktuální analýzy byla zveřejněna už minulý týden. Ukázala mimo jiné, že třetina českých průmyslových firem plánuje propouštět, další vyčkávají, jak se vyvine na podzim situace kolem koronaviru a jeho dopadů. Výrobním společnostem podle analýzy mimo jiné výrazně klesl objem domluvených zakázek, což se projevilo v jejich nižším vytížení. Aktuálně mají zaměstnány kapacity na 65 procent a ani koncem roku nebude situace o mnoho lepší - predikce vytíženosti je 75 procent. O zakázky přišly zejména malé a střední firmy, plyne z průzkumu.