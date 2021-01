Živě o letošním Dakaru: Michek, Prokop, Enge, Macháček a další v on-line besedě

Právě skončeného 43. ročníku Rallye Dakar v Saúdské Arábii se zúčastnila početná skupina českých závodníků, která znovu dokázala bodovat a potrápit ostatní konkurenty. Besedu o letošní rallye, která bude živě vysílána z klubového domu Autoklubu ČR, můžete sledovat 20. ledna od 18:00.

Právě skončeného 43. ročníku Rallye Dakar v Saúdské Arábii se zúčastnila početná skupina českých závodníků, která znovu dokázala bodovat a potrápit ostatní konkurenty. Besedu o letošní rallye, která bude živě vysílána z klubového domu Autoklubu ČR, můžete sledovat 20. ledna od 18:00.

Chybět na ní nebude nejúspěšnější český motocyklista Martin Michek nebo automobilový jezdec Martin Prokop. Dalším hostem bude dakarský debutant Tomáš Enge a těšit se můžete také na Josefa Macháčka i s vítězným beduínem a manažera stáje Buggyra Racing Jana Kalivodu. Moderovat bude motoristický novinář Jan Červenka.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Trasa závodu, který poprvé odstartoval v roce 1978, původně vedla z Paříže do Dakaru, od 90. let začaly různé obměny. V roce 2008 byl 30. ročník kvůli hrozbě teroristických útoků na africkém území zrušen a od následujícího roku do předloňska se konal v Jižní Americe. Předchozí ročník se poprvé uskutečnil v Saúdské Arábii.