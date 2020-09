Živě: Nouzový stav podle Prymuly vyhlásí vláda na měsíc

Praha - Nouzový stav, který chce vláda vyhlásit od pondělka, bude podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) platit měsíc. Ministr doufá v to, že chystaná dvoutýdenní opatření do té doby dostatečně zpomalí šíření koronaviru. Řekl to dnes poslancům.

"Nouzový stav skončí za měsíc a já věřím, že ho skutečně nebude nutné prodlužovat, protože pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně neúspěch byl," prohlásil Prymula. Nouzový stav může vyhlásit vláda nejdéle na měsíc. Případné prodloužení nouzového stavu by musela schválit Sněmovna.

Chystaná opatření, mezi něž patří omezení počtu shromažďovaných osob, zrušení prezenční výuky ve středních školách nebo hudebních představení, by podle ministra měla pomoci snížit šíření koronaviru. Cílem je dosáhnout toho, aby jeden nemocný nemohl nakazit více než jednu osobu. Reprodukční číslo by se tak mělo snížit ze současné hodnoty 1,24 na méně než jedna. "To, co tady děláme, můžeme vyhrát jenom za přispění všech. Lidé tomu musí věřit," uvedl Prymula.

Mezi hlavními důvody, proč má vláda vyhlásit nouzový stav, je podle Prymuly přijetí opatření, která pomohou zastavit raketový růst počtu nakažených. Tento nárůst ohrožuje kapacitu zdravotnických zařízení. Nouzový stav potřebuje i proto, aby mohla zapojit studenty medicíny. Řada zdravotníků je v karanténě.

"Abychom mohli využít i další posily, tak zase potřebujeme nouzový stav. Chceme zapojit mediky z lékařských fakult zejména z posledních ročníků, a pro to, abychom to mohli učinit a mohli jim vyhlásit pohotovost, tak zase je nutný nouzový stav," řekl ministr.

Nynější případy jsou podle něj mírnější než na jaře, ale pokud nastal zhruba dvacetinásobný nárůst, je zřejmé, že počty už začínají ohrožovat kapacitu zdravotnického systému. "Pokud nebudeme nic dělat, tak se dostaneme do situace, kdy naše lůžka budou obsazena covidovými pacienty," varoval Prymula. Kapacita lůžek je podle něj zatím dostatečná, ale pro další postup už je nutné lůžka v regionech restrukturalizovat a používat lůžka využívaná pro jiné diagnózy.

Odborníci se podle něj shodli na tom, že strategie, která znamená rychlý zásah na krátkou dobu a potom uvolnění, je strategie nejefektivnější a také nejlevnější. Omezování shromažďování lidí podle něj cílí hlavně na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce a bylo konzultováno s resortními ministry. Tyto akce budou nepochybně ekonomicky postižené, ale je to jen na dobu 14 dnů a potom vláda opatření zase rozvolní, dodal Prymula.

V případě sportovních akcí se budou moci konat profesionální soutěže, ale budou se odehrávat bez diváků s cílem zamezit jejich shlukování po utkáních. V kultuře budou zrušeny koncerty, operní a muzikálová představení, protože prostřednictvím zpěvu se vir šíří intenzivně. Opatření se nebude vztahovat na činohru nebo balet. Stejný režim má platit pro církevní obřady. Plánované omezení počtu účastníků svateb na 30 lidí bude platit až od 19. října, oznámil Prymula. "U svateb bude limit 30 osob, ale dáváme tady poměrně dlouhý odklad. Nastane to až od 19. října, aby se na to mohli lidé připravit," vysvětlil.

Prymula zopakoval, že střední školy v okresech, které mají na epidemiologickém semaforu červenou a oranžovou barvu, zavedou od pondělí na dva týdny výuku na dálku. V ostatních školách se v hodinách hudební výchovy nebude moci zpívat a místo tělesné výchovy budou žáci chodit na procházky. Na základních školách bylo zachyceno 2200 případů koronaviru a na středních školách 2000 případů, avšak v poměru k počtu studentů je na středních školách poměr i riziko přenosu na učitele vyšší, uvedl Prymula. "Od deseti let (věku) nahoru ten mladý jedinec vylučuje stejný počet virových částic jako dospělý," uvedl ministr.

Vláda nebude na rozdíl od jara vymezovat zvláštní dobu pro nakupování seniorů v obchodech, měli by nákupy ale omezit na nezbytnou míru, řekl Prymula. Chce na ně apelovat, aby omezili návštěvy různých zařízení a omezili riziko, že se nakazí.

Ministr poslance také informoval, že s nemocí covid-19 je hospitalizováno 976 lidí, 173 lidí je na jednotkách intenzivní péče, 111 na umělé plicní ventilaci a jeden na přístroji ECMO, tedy na mimotělním oběhu.

Babiš: Vláda nechce omezení s velkými dopady na ekonomiku

Nouzový stav sám o sobě nezavádí žádná omezení, zdůraznil dnes před poslanci premiér Andrej Babiš (ANO). Nikdo podle něho nechce zavírat obchody, restaurace ani jiné provozy, jako tomu bylo na jaře.

"Nechceme dělat opatření jako v březnu s obrovským dopadem na naši ekonomiku a do života našich občanů," zdůraznil ministerský předseda.

Vláda by měla rozhodovat o vyhlášení stavu nouze odpoledne. Původně měla zasednou už ráno. Babiš doufá v to, že opozice ocení fakt, že kabinet schůzi odložil na dobu po sněmovní debatě.

Vyhlášení nouzového stavu je nutné pro zavedení některých plošných opatření ke zpomalení šíření nového koronaviru. Od pondělí by měly být až na výjimky omezeny vnitřní aktivity nejvýše na deset lidí, venkovní na 20 lidí. Stav nouze také umožní nařídit pracovní povinnost. Lékařům by tak mohli pomáhat studenti medicíny.