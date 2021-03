Živě: Návrh systému vratných záloh na nápojové obaly pro ČR podle studie EEIP

Žluté kontejnery umí sesbírat pouze 70 - 80% PET lahví a až 100 milionů jich podle iniciativy Zálohujme.cz každoročně končí v Česku ve volné přírodě. Přitom studie a zahraniční zkušenosti ukazují, že by zavedení vratné zálohy na PET lahve zajistilo, že se jich až 90 % vrátí zpět do výroby, kde poslouží jako základ pro výrobu nových PET lahví. A obdobně je tomu i u plechovek. Nová studie poradenské společnosti EEIP, zpracovaná pod vedením Michala Mejstříka, navrhuje ekonomicky funkční model zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR.

On-line briefing ke studii můžete sledovat 2. března od 10:00.

Program tiskového briefingu:

1. Ekolog, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima a bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík okomentuje současnou situaci nakládání s odpady z obalů a podpoří přechod na zálohový systém.

2. Dita Tesárková, Associate Director společnosti EEIP, představí studii Michala Mejstříka "Návrh modelu depozitního systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR".

3. Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873 upřesní, proč je zavedení vratných záloh na nápojové obaly (PET lahve a plechovky) v ČR nezbytné pro větší udržitelnost českého nápojového odvětví.

Společnost EEIP byla založena v roce 1991 a jejím předsedou představenstva a ředitelem byl od jejího založení až do svého náhlého skonu v lednu 2021 u Michal Mejstřík, profesor bankovnictví a financí na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze, na jehož vybudování a rozvoji v prestižní vědeckopedagogické pracoviště se po 17 let podílel jako ředitel. Společnost EEIP, a.s. se již od svého založení v roce 1991 orientuje na poradenství korporacím a vládám při řešení složitých problémů na klíč. Desítky dopadových studií RIA posloužily české veřejné správě při úpravě české legislativy mj. v oblasti dopravních staveb, veřejných zakázek, vodárenství atd.

Skupina Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě, s kořeny sahajícími do roku 1873 a ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Současnou podobu získala skupina v 90. letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Své produkty Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí světa, a kromě Česka vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3350 zaměstnanců.

Iniciativa Zálohujme.cz usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz