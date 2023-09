Živě: Může být fotovoltaika zdarma? Souhrn slovem a obrazem

Skupina SolidSun, přední dodavatel fotovoltaických elektráren na českém trhu, vymyslela spolu s Českou spořitelnou a Stavební spořitelnou České spořitelny možnost, jak si lidé mohou pořídit fotovoltaiku zdarma.

Fotovoltaika je fenomén, o němž se hodně mluví. Lidé se o ni zajímají z různých důvodů a řeší jak úsporu za energie, tak návratnost své investice. O tom, že by bylo možné pořídit si fotovoltaiku zdarma, dosud nebyl řeč – až nyní. Vysvětlení, že je to pravdu možné a proč, nabídla živá debata ČTK Protext o společném projektu společnosti SolidSun a Stavební spořitelny České spořitelny, odvysílaná u příležitosti veletrhu FOR ARCH v pražských Letňanech.

"Bude to znít jako klišé, ale na počátku byla touha klienta pořídit si fotovoltaickou elektrárnu. Cílem skupiny SolidSun je nabízet zákazníkům partnerství a služby a navázat tak dlouhodobou spolupráci. Pro představu, pokud se klient rozhodne pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, představuje to pro něj investici zhruba na 20 let, takže je opravdu důležité si vybrat správného a spolehlivého partnera,“ předeslal úvodem člen představenstva skupiny Adam Navrátil s poukazem na volbu České spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny jako partnera. Upřesnil, že v případě fotovoltaické elektrárny jde o investici zhruba 400 tisíc korun bez odečtení dotace, která se pohybuje kolem padesáti procent.

S ohledem na to, že ne každý má tuto částku k dispozici z vlastních finančních zdrojů, vymyslely SolidSun s Českou spořitelnou a Stavební spořitelnou České spořitelny produkt, jak si pořídit tuto elektrárnu bez nutnosti vložení vlastních finančních prostředků. "Vychází se z matematicky jednoduché rovnice. Pokud se člověk rozhodne pořídit si fotovoltaickou elektrárnu a využije výhodného financování od našeho partnera a zároveň si zajistí výhodné prodeje přebytků elektrické energie prostředím našeho obchodníka SolidSun Energie, tak se mu ta splátka sama zaplatí,“ nastínil Navrátil ze SolidSun,

Modelovou situaci popsal na příkladu domácnost, která bydlí v domě s užitnou plochou okolo 120 m2 a má průměrnou roční spotřebu 12 megawatt hodin. Rozhodne se pořídit si fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 9,9 kW se zajištěným výkupem přebytků od SolidSun Energie. "Cena pořízení této technologie činí po odečtení dotace 209 tisíc korun. Klient nemá finanční prostředky a využije financování od našeho partnera České spořitelny, respektive Stavební spořitelny České spořitelny. Ze své kapsy nemusí v prvopočátku vytáhnout ani korunu. Před pořízením fotovoltaické elektrárny platil ročně za elektrickou energii 60 tisíc korun, díky ní uspoří zhruba polovinu. A když prodá našemu obchodníkovi část přebytků elektrické energie, získá dalších osm tisíc korun. Pokud se podíváme na splátku úvěru, tato částka představuje zhruba ročně 19 tisíc korun. To znamená, že pokud tato domácnost využije veškeré úspory a výnosy z prodeje přebytků na hrazení té splátky, tak jí na konci ještě zbude 19 tisíc korun,“ vypočetl Navrátil.

Další výhodou je, že k obchodování s vytvořenými přebytky stačí výrobní EAN, a zájemce nemusí měnit dosavadního dodavatele proudu. "K přetokům dochází ve slunečném období, kdy fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu, kterou v daný okamžik domácnost nespotřebuje. Za předpokladu, že je naplněná baterie nebo ohřátá voda, proudí vyrobená nespotřebovaná elektřina do distribuční sítě. Pokud má zákazník instalaci fotovoltaiky do 50 kilowatt, tak není třeba licence. Stačí k tomu výrobní EAN, který klient obdrží od svého distributora, takže si může zachovat svého dodavatele a zároveň nám výhodně prodávat přetoky,“ upřesnil výkonný manažer divize Energie skupiny SolidSun Radim Juřica.

Fotovoltaický zdroj energie zajišťuje SolidSun "na klíč“ včetně případného servisu. Jakmile si zájemce zajistí financování od České spořitelny, začne dodavatel na zakázce pracovat. "Úvěr od Buřinky vychází z toho, že fotovoltaika je dlouhodobá investice, takže bychom měli mít nějakým způsobem správně rozloženou splatnost. Je-li dlouhodobá, dokáže klientovi zajistit, že ve výsledku dostane fotovoltaiku zdarma. Nemusí mít založeno žádné stavební spoření ani naspořené prostředky. Přijde na pobočku, a ideálně v ten samý den může odcházet s penězi, ze kterých dokáže následně financovat fotovoltaiku. Vybrat si může ze dvou úrokových sazeb,“ uvedl manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny Milan Pospíšil s dovětkem, klient automaticky získává nárok na slevu 45 % na pojištění celého domu a domácnosti.

Všechny tyto prvky pak dávají dohromady mozaiku, z níž může vzejít pořízení fotovoltaické elektrárny zdarma. "Celý princip spočívá v tom, že klient díky pořízení fotovoltaiky uspoří na energiích, něco málo si vydělá na prodeji přebytků a díky výhodné půjčce se tyto dvě částky rovnají,“ shrnul závěrem člen představenstva skupiny SolidSun Adam Navrátil.