Živě: Lidé protestují v ČR kvůli dění v Bělorusku

Praha - Na Staroměstském náměstí v Praze začala dnes v 18:00 druhá víkendová demonstrace k vyjádření solidarity s demonstranty v Minsku a dalších běloruských městech. Shromáždění s názvem Svobodné Bělorusko 2020 je reakcí na prezidentské volby a stupňující se násilí bezpečnostních složek proti demonstrujícím občanům v Bělorusku. Zahájení dnešní demonstrace v centru Prahy se účastnilo podle odhadu zpravodaje ČTK zhruba 400 až 500 lidí, řada z nich má vlajky Evropské unie a historické vlajky Běloruska. Demonstrace se dnes koná také v Brně. Akce organizují čeští občané spolu s Bělorusy, z nichž mnozí odešli v minulosti ze země kvůli režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.

"Naším hlavním požadavkem je aktivní tlak české vlády na rychlejší a rozhodnější postup ve spolupráci s ostatními státy Evropské unie. Sankce a další nástroje jsou důležitou možností jak v případě diktátora Běloruska, tak proti případné intervenci Ruska," uvedl Michal Majzner, jeden z organizátorů pražské akce.

Na Staroměstském náměstí stojí improvizované jeviště a projekční plocha, na kterou hodinu před začátkem akce organizátoři začali promítat záběry z demonstrací v Bělorusku. Účastníci demonstrace mají kromě vlajek i transparenty, nápisy na některých z nich vybízejí k odchodu nynějšího prezidenta Lukašenka, za národem zvolenou prezidentku Běloruska považují Svjatlanu Cichanouskou. Podle pořadatelů by akce měla trvat do 19:30 a její součástí bude i živé spojení s Běloruskem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že Evropská unie musí povzbudit Bělorusy, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Svoji roli podle něj musí hrát země Visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s pobaltskými zeměmi. Není možné, aby se v Bělorusku stalo něco podobného jako na Krymu nebo v roce 1968. Odkazoval na ruskou anexi ukrajinského poloostrova v roce 2014 a vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Šéf sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) v televizi Prima vyjádřil očekávání, že EU vydá prohlášení o neuznání výsledku voleb a že k Lukašenkovi tak nebude přistupováno jako k oficiálnímu zástupci státu. Podle šéfa senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý) je důležité, aby sankční seznam cílil na konkrétní velitele jednotek, nejbližší Lukašenkovo okolí a jeho hospodářské zájmy. Veselý a Fischer se shodli, že je zneklidnily informace o tom, že ruský prezident Vladimir Putin slíbil Bělorusku pomoc se zajištěním bezpečnosti země, pokud o to Minsk požádá.

Na dnešní demonstraci v Praze vystoupil v úvodu senátor Pavel Fischer (nezávislý), vystoupit mají i senátoři Václav Láska (SEN 21) a Václav Hampl (KDU-ČSL), europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti) nebo poslanci Miroslava Němcová (ODS) a Jan Lipavský (Piráti). Na akci promluví i zástupkyně běloruské menšiny v Radě vlády Alena Kovářová. S pořádáním akce organizátorům pomáhají lidé ze spolku Milion chvilek, který v minulosti pořádal protestní akce proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Na místě jsou i policisté a členové antikonfliktního týmu.

Sobotního protestního pochodu kvůli situaci v Bělorusku se v Praze zúčastnily zhruba čtyři stovky lidí.

Centrum běloruské metropole Minsku dnes ovládl mohutný protivládní protest. Podle reportéra agentury Reuters se v běloruské metropoli sešlo více než 200.000 lidí, agentura DPA odhaduje 100.000 účastníků, zatímco AFP píše o desítkách tisíc lidí s bílo-červenými vlajkami. Protestující skandují požadavky změn a volají po demisi současného prezidenta Alexandra Lukašenka a propuštění zadržených lidí. Protestní akce se souběžně s tím konají i v dalších běloruských městech.

Podle oficiálních výsledků ve volbách opět zvítězil dlouholetý prezident Lukašenko, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala 10,1 procent hlasů. Nedlouho po oznámení odhadů výsledků Bělorusko zachvátily protesty. Proti demonstrantům tvrdě zasáhly pořádkové jednotky. Nejméně dva lidé v souvislosti se zásahy zemřeli a přibližně 6700 dalších lidí bylo zatčeno. Zadržení lidé, z nichž část už byla propuštěna, si stěžují na tvrdé zacházení, kruté bití, ponižování a vyhrůžky. Běloruský prezident odmítl tvrzení opozice, že by výsledky hlasování byly zfalšované a nehodlá uspořádat nové volby.

Běloruské občanské protesty podpořila v Brně asi tisícovka lidí

Na podporu občanských protestů v Bělorusku se dnes v Brně sešlo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 1000 lidí. Z poloviny zaplnili Dominikánské náměstí. Mnozí přišli s historickou červeno-bílou vlajkou Běloruska, která vlaje také na Nové radnici v horní části náměstí. Na transparentech jsou třeba nápisy Pryč s diktátorem nebo Svobodné Bělorusko.

Shromáždění se zúčastnili také Bělorusové, kteří žijí v Česku. Filolog Sjarhej Smatryčenka řekl, že první svobodné volby zažil až po získání českého občanství. V Bělorusku o svobodném hlasování podle něj od poloviny 90. let nelze hovořit. "Naprosto všechny volby jsou falšovány," řekl Smatryčenka.

"Žádná opozice v Bělorusku neexistuje. To, co vidíme teď v ulicích, to je občanská společnost," doplnil Smatryčenka. S opozicí podle něj prezident Alexandr Lukašenko zatočil už v 90. letech - stačilo nechat zmizet několik populárních politiků. Smatryčenka také upozornil na to, že i přes masovost nynějších protestů pokračují v Bělorusku perzekuce a zatýkání.

"Diktaturu lze porazit - a vy to dokážete," vzkázala běloruské opozici někdejší disidentka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která vystoupila s projevem. Šabatová v Brně kandiduje do Senátu s podporou Strany zelených a dalších subjektů. Hovořil také třeba poslanec KDU-ČSL Jiří Mihola.