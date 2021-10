Živě konference Na cestě k produktivnímu vztahu: Spolupráce s Tchaj-wanem v řadě oblastí

Mezinárodní konference Towards a Productive Relationship: Engaging with Taiwan in Multiple Domains zhodnotí úlohu Tchaj-wanu během geopolitických změn ve východoasijském regionu a dopad na střední Evropu. Debata otevře i téma možné ekonomické spolupráce obou zemí, která započala mimo jiné na nedávném Fóru Taiwan CZ High-Tech Level Up 2021. Konferenci, kterou pořádá projekt Sinopis a Orientální ústav AV ČR, s podporou ambasády, můžete sledovat 27. října od 9:00.

Zahájení konference se v rámci návštěvy České republiky zúčastní tchajwanský ministr zahraničních věcí Joseph Wu, který předsedá prvnímu panelu s názvem Benefits from building stronger ties with Taiwan.

Podle ministra Wu si: „Podniky po celém světě postupně začaly uvědomovat nebezpečí přílišné závislosti na dodávkách specifických surovin pro výrobu kritických produktů a Tchaj-wan doufá ve spolupráci s komunitou podnikatelů na restrukturalizaci mezinárodních dodavatelských řetězců a zlepšení jejich odolnosti.”

„Rád bych vyzdvihl Českou republiku za to, že se jako první ujala vůdčí role v podpoře a spojení se s Tchaj-wanem a vytvořila tak neobyčejný příklad pro ostatní. Tento model budeme následovat ve snahách o hlubší spolupráci se světem. Možná jsou naše země geograficky vzdálené, ale pojí nás sdílené vize a hodnoty. “

Ředitel projektu Sinopsis Martin Hála dodává: „S rostoucím napětím mezi ČLR a Tchaj-wanem a celkovou změnou geopolitické situace se tchajwanské společnosti snaží relokovat výrobu z ČLR zpět do vlasti nebo do bezpečnějších třetích zemí. Tento proces zahájila na Tchaj-wanu tzv. nová jižní politika. V globálním měřítku se teď pro něj vžil termín restrukturalizace nebo diverzifikace dodavatelských řetězců. Pro Českou republiku se tu otevírá příležitost zapojit se do výrobních procesů s vysokou přidanou hodnotou.”

V následujících dvou debatních panelech pak odborníci a zástupci akademické obce z USA, Tchaj-wanu, Německa a České republiky představí problémy současné tchajwanské společnosti, jejichž řešení může být inspirací i pro jiné země. Mezi ně bezesporu patří boj proti dezinformacím, úloha neziskových organizací a občanské společnosti či zastoupení žen ve státní sféře.

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd Táňa Dluhošová: „Orientální ústav navazuje na dlouhou tradici akademické spolupráce budovanou od 90. let. Výsledkem našich snah je i založení výzkumného centra Orientálního ústavu na Academii Sinice na Tchaj-wanu. Naším cílem není pouze umožnit českým pracovníkům a studentům se aktivně zapojovat do tamního akademického života, ale i zprostředkovávat důležitá kulturní a společenská témata z Tchaj-wanu směrem k české veřejnosti, čemuž má posloužit i tato konference.”