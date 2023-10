Živě: Koncert Iniciativy Nenechme kulturu utichnout

V neděli 8. října 2023 v hale nové budovy na Hlavním nádraží v Praze společně zahraje a zazpívá přes 150 umělců z celé republiky. Na místě také začnou podepisovat otevřený dopis vládě. Iniciativa Nenechme kulturu utichnout svou kampaní pod heslem "Hraju forte!“ nadále poukazuje na to, že vláda se s plánem dát v příštím roce do kultury jen 0,64 % výdajů státního rozpočtu nedrží svého slibu přibližovat se k hranici jednoho procenta.

Přímý přenos z happeningu začne ve 14:00

Hraju forte za českou kulturu!, zní z celé země. Ministr Martin Baxa je ochoten diskutovat, ke konkrétním tématům se osobně zatím nevyjádřil. Orchestrální hudebníci a sboristé vystoupí v Praze.

Ke konkrétním aktivitám iniciativy se zatím z ministerstva kultury vyjádřili tisková mluvčí Jana Malíková a vrchní ředitel sekce živého umění Milan Němeček. Tisková mluvčí MK ČR zmínila, že problém podfinancování odměňování v kultuře je letitý. "To je pravda jen částečně. Za minulých vlád se totiž dařilo platy v kultuře pravidelně navyšovat a díky rušení nejnižších platových tabulek se kultuře dokonce povedlo v odměňování poskočit k ostatním sektorům veřejných služeb. Teď ale hrozí úplně opačný trend. My chápeme, že poslední rok a půl je situace náročná pro všechny, ale ministerstvo přece nemůže strkat hlavu do písku. Na zaměstnance v kultuře kvůli pasivitě vlády už skoro dva roky dopadá plná tíha zdražování a to je neudržitelné a nepřijatelné,“ oponuje oficiálnímu vyjádření prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil.

Prezident Unie OH ČR pokračuje: "Pan Němeček argumentuje, že letošní rozpočet je v absolutních číslech historicky nejvyšší. Jeho významnou složku v letošním roce tvoří 2,4 miliardy Kč z Národního fondu obnovy. O čem ovšem nemluví, je to, že peníze z Národního fondu obnovy nejsou koncepční řešení. Těch totiž bude méně a méně, až dojdou úplně. Příští rok to bude 1,2 miliardy Kč, v roce 2025 už jen 'drobné‘. Pro kulturu je samozřejmě dobře, že se do rozpočtů tyto finance z EU dostaly. Rozhodně ale neřeší financování provozu kulturních institucí. Ministerstvo navíc ve střednědobém výhledu rozpočtu tyto peníze nemá čím nahradit. Tendence rozpočtu MK ČR je dál klesající, a to i v roce 2026. Když se v debatě vrátíme k přibližování se k jednomu procentu výdajů státního rozpočtu na kulturu, slíbenému současnou vládou, je na první pohled vidět, že to se prostě neděje.“

"Pana ministra jsme vyzvali, aby s námi i veřejností přišel o problémech, které v kultuře vidíme, diskutovat. Pan ministr nejprve navrhl, aby tato diskuse proběhla na schůzi tripartity. Tam samozřejmě probíhat má, ale v tuto chvíli to podle nás samo o sobě nestačí. Za prvé proto, že pro další jednání zatím ani není znám termín, ale například rozpočet pro příští rok je nutné řešit co nejdříve. Druhým důvodem je, že za současné vlády tyto schůze z našeho pohledu prostor pro skutečnou diskusi bohužel nenabízejí. Následně nám pan Baxa potvrdil, že je připraven se navržené diskuse zúčastnit. My se nyní budeme snažit, abychom společně s ministerstvem našli co nejbližší možný termín. Dál se uvidí,“ popisuje Dokoupil.

Týden happeningů a podpory dalších organizací i osobností kultury a politiky

Zaměstnanci dvou desítek významných kulturních institucí z celé republiky se v minulém týdnu připojili k Iniciativě Nenechme kulturu utichnout. Byli mezi nimi například zaměstnanci České filharmonie, Národního muzea, Národního divadla, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Národního divadla Brno, Filharmonie Brno, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dalších.

Svou podporu iniciativě vyjádřily také další organizace: UNIE – odborový svaz profesionálních zpěváků ČR, Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (největší odborový svaz v kultuře, který sdružuje například zaměstnance knihoven, muzeí a galerií), Odborový svaz pracovníků knihoven, Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Odborový svaz dopravy, Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu a petiční sdružení Braňme českou vědu, Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb nebo Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Výzvu iniciativy podpořili na svých sociálních sítích také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová nebo někdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten ve svém videu na Twitteru uvedl (zkráceno): "Tady nejde o osud kulturních a mediálních elit. Ty přežijí. Ale jde o to, co se děje v obcích. Tam jsou tisíce zaměstnanců. Nejde jenom o to, že neudržíme lidi v těchto zaměstnáních, ale dokonce se změní i život těch obcí. Tam prostě nebude na co chodit, mladí lidé tam nebudou chtít žít.“

Iniciativu dále podpořily známé osobnosti české kultury, jako houslista Václav Hudeček, dirigent Jan Kučera, šéf Opery Národního divadla Robert Jindra, hudební publicista Jiří Vejvoda, ale i zpěvák Daniel Hůlka, houslistka Markéta Muzikářová nebo herečka Dana Morávková.

"Začínal jsem kariéru koncem zázračných 60. let, kdy v celém světě a také u nás seriózní umění vzkvétalo. Je mně opravdu smutno, když vidím, do jakého stavu jsme se dostali. Je neuvěřitelné, že náš stát dává na kulturu necelé jedno procento ze státního rozpočtu, zatímco jsou v Evropě země, které přispívají až tři procenta,“ říká jeden z nejznámějších českých hudebníků Václav Hudeček.

Pozitivních ohlasů máme tisíce, teď potřebujeme řešení

Celá kampaň pod heslem Hraju forte! směřuje k neděli 8. října, kdy se na pražském hlavním nádraží ke společnému protestnímu koncertu potká na 150 hudebníků z celého Česka, což je přibližně dvojnásobek běžného "velkého“ orchestru. Svými hlasy je doplní i šedesátka sboristů.

Kromě netradičního koncertu na místě odstartuje také podpisová akce. Jejím prostřednictvím se zaměstnanci v kultuře přihlásí k otevřenému dopisu, který iniciativa adresuje celé vládě. Navrhuje v něm konkrétní kroky, které mají české kultuře pomoct, aby neutichla.

"Vystoupení jsme původně chtěli realizovat v Rudolfinu, to však z Ministerstva kultury obdrželo doporučení neuzavřít s námi smlouvu,“ krčí rameny lídr iniciativy Dokoupil.

Na sociálních sítích sklízí iniciativa úspěch. I když se v komentářích objevují například hlasy o tom, že kultura je zbytečná, měla by si na sebe vydělat sama nebo že si umělci mají vyzkoušet práci v továrnách, obsah publikovaný iniciativou za přibližně tři týdny získal více než 2200 sdílení.

"Těší nás veškerá podpora, kterou od organizací i lidí dostáváme. A že jí není málo. Velmi jim za to všem děkujeme! Teď už ale opravdu potřebujeme hlavně to, aby společně s námi pan ministr začal hledat skutečně koncepční řešení problémů, před kterými česká kultura stojí. Věříme, že se podaří, aby nám jeho resort pro domluvenou bipartitní veřejnou diskusi nabídl co nejbližší možný termín. Situaci je potřeba začít opravdu řešit,“ uzavírá prezident Unie OH ČR.