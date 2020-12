ŽIVĚ: Hamáček: Delší nouzový stav nechtějí jen pokrytci či šílenci

Praha - Za pokrytce či nezodpovědné šílence považuje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) politiky, kteří ve Sněmovně odmítají prodloužit stav nouze, jak žádá vláda. Kabinetu nouzový stav poskytuje právní rámec, jak bojovat s epidemií covidu-19, bez něj bude bezmocná, řekl dnes Hamáček novinářům ve Sněmovně. Opozice má podle něj právo kritizovat konkrétní opatření, ale neměla by zpochybňovat právní rámec, díky kterému fungují.

Hamáček řekl, že od minulého hlasování Sněmovny z 19. listopadu se z epidemického hlediska prakticky nic nezměnilo. Odmítl, že konec nouzového stavu uzavře i epidemii. "Nouzový stav je pouze právní rámec, který umožňuje vládě s epidemií účinně bojovat," uvedl. Opozice podle něj nedokáže vysvětlit, jak by vyhlašovala opatření proti šíření viru, když by se měla obejít bez nouzového stavu.

Pravice by tak měla kritizovat konkrétní opatření, ale nebourat právní rámec, který je umožňuje, dodal Hamáček. Zástupce stran, které prodloužení odmítají, tak označil za pokrytce nebo nezodpovědné šílence. "Za pokrytce, pokud doufají, že to za ně odhlasuje někdo jiný, že vládě zase pomůže KSČM. Za nezodpovědné šílence v případě, že to opravdu myslí vážně a myslí si, že nouzový stav nepotřebujeme," řekl.

Poslanci TOP 09 už ohlásili, že dnes nepodpoří prodloužení nouzového stavu. ODS pravděpodobně také ne, ale ještě bude jednat její poslanecký klub. KDU-ČSL případné částečné prodloužení podmiňuje navýšením kompenzačního bonusu pro živnostníky na 20.000 korun měsíčně. Požadavky si kladou i Piráti, SPD další prodloužení nouzového stavu také odmítá.

Pokud žádost o další trvání nouzového stavu ve Sněmovně neuspěje, za další stav ponesou podle Hamáčka plnou odpovědnost ti, kdo ji odmítnou. "Abychom to zvládli, potřebujeme k tomu adekvátní nástroje," řekl. Apeloval na to, aby se politici u tohoto tématu nevěnovali politikaření a shánění laciných bodů.

Prodloužení nouzového stavu podporu opozice nemá

Poslanci TOP 09 dnes vůbec nepodpoří prodloužení nouzového stavu. ODS pravděpodobně také ne, ale ještě bude jednat poslanecký klub. KDU-ČSL případné částečné prodloužení podmiňuje navýšením kompenzačního bonusu pro živnostníky na 20.000 korun měsíčně, lidovci ale nebudou hlasovat pro nouzový stav na dalších 30 dní, jak žádá vláda. Předsedové stran to dnes řekli novinářům ve Sněmovně.

Vláda bude dnes ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Stav nouze zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince.

"Určitě nepřistoupíme na to podpořit prodloužení stavu nouze o 30 dnů," řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Kratší prodloužení by strana zvážila při prodloužení kompenzačního bonusu do konce ledna a jeho navýšení na 20.000 korun měsíčně. Bonus pro živnostníky činí v současnosti 500 korun denně za omezení jejich podnikání kvůli koronavirové krizi.

"Za TOP 09 můžu říct, že rozhodně není ve hře prodloužení nouzového stavu," poznamenala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Materiál, který vláda Sněmovně poskytuje při opakovaných žádostech o prodloužení, považuje za špatný vtip. Podle Jurečky kabinet neřeší systémově příčiny, trasování nebo systém testování, ale pouze důsledky.

"Jednání poslaneckého klubu je před námi a v demokratické straně se máme pobavit navzájem mezi sebou a přijít s nějakým řešením, ale jsem přesvědčen, že ODS už prodloužení nouzového stavu nepodpoří," řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Podle pondělního vyjádření Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vláda neplní to, k čemu ji v usneseních vyzvala dolní komora Parlamentu. S hlasy STAN pro další prodloužení stavu nouze počítat nemůže, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Piráti by mohli podpořit prodloužení v řádu dní, pokud se kabinet ANO a ČSSD zaváže k řešení některých problémů, poznamenal šéf strany Ivan Bartoš.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů. Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců.

SPD prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří ve Sněmovně žádost vlády o prodloužení nouzového stavu z 12. prosince do 11. ledna. Novinářům to dnes řekl předseda SPD Tomio Okamura. Kabinet měl podle názoru hnutí SPD již dost času připravit novelu, aby k vyhlašování opatření proti epidemii covidu-19 stav nouze nutný nebyl.

Kabinet by se měl podle Okamury zaměřit na opatření v ohniscích nákazy a na ochranu zranitelných skupin obyvatel. Citoval analýzu, podle které mezi tyto skupiny patří asi 17 procent obyvatel České republiky. "Zbývajících 83 procent ohroženo není, ostatní nechme žít a pracovat," uvedl Okamura.

SPD proto nepodpoří další trvání nouzového stavu, dodal Okamura. "Vláda měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla vyhlašovat protiepidemická opatření podle potřeby a bez vyhlášení nouzového stavu," řekl.

Poslanci se dnes sejdou k dalšímu prodloužení nouzového stavu

Poslanci dnes odpoledne posoudí další žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19. Za nynější situace by skončil se sobotou 12. prosince. Na programu schůze je také novela, která zvyšuje pokuty za porušování protikoronavirových restrikcí. Kabinet chce, aby ji dolní komora projednala zrychleně.

Menšinová vláda ANO a ČSSD požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů do 11. ledna. Stavem nouze jsou podmíněna některá opatření k omezení šíření nákazy. Většina opozičních stran ale s dalším prodlužováním nouzového stavu nesouhlasí. Rozhodující bude patrně postoj komunistických poslanců, kteří kabinet v dolní komoře tolerují.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už třetí žádost. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů. Vláda může rozhodnout vždy jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců.

Za porušování protikoronavirových restrikcí by jednotlivci mohli podle novely dostat pokutu až 50.000 korun místo nynějších 20.000 korun. Předloha zároveň stanoví podnikatelům a firmám povinnost dodržovat pod hrozbou až třímilionové sankce vládní omezení, která se týkají podnikatelské činnosti. Nyní zákonný podklad pro ukládání pokut za porušování těchto restrikcí neexistuje.