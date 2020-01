Živě: Fiala obhájil funkci předsedy ODS, protikandidáta neměl

Praha - Dlouholetý předseda ODS Petr Fiala na dnešním kongresu občanských demokratů v Praze podle očekávání obhájil funkci v čele strany. Ve volbě neměl protikandidáta. Získal 470 z 505 platných hlasů delegátů a podobně jako při předchozích dvou kongresech v Ostravě tak jeho podpora mírně přesáhla 90 procent.

"Nesmírně si toho vážím, je to pro mě velká čest a obrovský závazek," uvedl Fiala po zvolení. Delegátům slíbil, že další volební kongres za dva roky už bude aktuálně opoziční ODS pořádat jako silná vládní strana. Odpolední program kongresu je vyhrazen volbě místopředsedů a dalších stranických orgánů. Občanští demokraté také povedou politickou diskusi a představí podrobnosti ze své kampaně nazvané Země, která vítězí.

Fiala na kongresu ve svém projevu na obhajobu funkce přirovnal premiéra Andreje Babiše (ANO) s jeho Národním investičním plánem k baronu Prášilovi. Vláda podle něj v posledních letech zpronevěřila příležitosti plynoucí z ekonomického růstu. Fiala podle očekávání zůstal jediným kandidátem na předsedu občanských demokratů, kterým je od ledna 2014. ODS chce nejprve přivést k úspěchu v krajských volbách na podzim tohoto roku a o rok později k vítězství v hlasování o novém složení Sněmovny. ODS by podle něj měla být tím, "kdo rozdává karty".

V závěru přibližně 40 minut dlouhého kandidátského proslovu Fiala uvedl, že příští sněmovní volby budou referendem. "O tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo je to solidní práce, odpovědnost za stát, která vyžaduje kompetenci a program a výsledky. Ucházím se o mandát vést tažení za slušnou a kompetentní konzervativně-liberální politiku proti různým politickým klaunům, prázdnému populismu a mistrům facebookových lží," uvedl.

Delegátům řekl, že ho zneklidňuje, s jakou samozřejmostí veřejnost přistupuje na pojmy, které vláda používá v souvislosti se svým plánem investic za osm bilionů korun zveřejněným koncem loňského roku. Podle Fialy nejde o plán investic, ale maximálně o náhodný investiční seznam. "Nemůžete slíbit každému všechno, ale každému to podstatné," popsal svůj odlišný přístup Fiala.

Babiš ve svém novoročním projevu uvedl, že kdyby byl literárním kouzelníkem Harrym Potterem, stalo by se Česko novým Švýcarskem. "Ani ten Harry Potter s kouzelnou hůlkou, ve kterého by se rád proměnil náš premiér, by si s takovým 'plánem' nevěděl rady. To jiná postava, totiž baron Prášil, by s tím žádný problém neměl, jenže víte, jak to s těmi barony Prášily je," řekl Fiala.

"Heslo ODS o 'zemi, která vítězí', je super a naprosto pravdivé, Česká republika skutečně vítězí. Díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě," reagoval Babiš na kongres ODS na svém twitterovém profilu. ODS vzápětí zareagovala kritikou. "Opravdu nestačí otevírat čtyři kilometry dálnic ročně a o každé opravené silnici tvrdit, že je to nová dálnice. Řadit se ve stavebním řízení mezi nejhorší země na světě nebo pořizovat e-shop za 400 milionů neznamená vítězit," stálo na stranickém twitteru s výzvou, aby si premiér poslechl projev Fialy.

Šéf ODS se vyslovil pro slušnou a demokratickou politiku. Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje Fiala zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP. Investice do školství by měly stoupnout na pět procent HDP, do výzkumu a inovací by mělo jít jedno procento. "Místo marketingových seznamů máme skutečný investiční plán," řekl. Fiala chce snížit a zjednodušit daně a státní administrativu, zastropovat počet úředníků a snížit legislativní povinnosti. Strana se chystá odpoledne představit podrobnosti své kampaně Země, která vítězí.

Současná vláda se podle Fiala řídí heslem: "Nemyslete na budoucnost a užívejte si současnost". Chtěl by, aby platilo: Zlepšeme si přítomnost, protože se to dá, a mysleme na budoucnost, protože se to musí". Babišův kabinet podle něj nesplnil sliby, které dal učitelům, neudělal nic ve věci dostupného bydlení, zdravotnictví udržuje v netransparentní mlze a nezrušil superhrubou mzdu a nesnížil daně. To vše chce ODS změnit.

Fiala také vyzdvihl, že ODS se od posledního kongresu podařilo vyhrát volby do Senátu. "Udělali jsme z něj silnou a užitečnou pojistku demokracie proti polokomunistické vládě," uvedl. Občanští demokraté by podle něj před dvěma lety nevěřili, že dosáhnou na funkci předsedy Senátu, kterou nyní zastává Jaroslav Kubera (ODS). V podzimních senátních volbách chce, aby ODS svoji pozici v Senátu obhájila. Pro krajské volby je cílem strany zisk hejtmanských mandátů. Nyní není ODS ve vedení ani jednoho regionu. V kampani chce Fiala objet všechny okresy, do konce roku hodlá mít jasno, v jaké formaci ODS půjde do voleb sněmovních. Za reálné pokládá, že do hlasování o novém složení sněmovny půjde místo dosavadních pěti opozičních středopravicových stan jen trojice. O spolupráci jakých subjektů ale půjde, zatím neví.

Pětapadesátiletý Fiala je od roku 2002 profesorem pro obor politologie, v minulosti působil mimo jiné jako rektor Masarykovy univerzity a jako nestraník byl ministrem školství ve vládě Petra Nečase (ODS). V roce 2013 se stal poprvé poslancem, po znovuzvolení v roce 2017 je i místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Opoziční lídři vyzvali ODS ke společné cestě proti Babišově vládě

Lídři ostatních opozičních pravicových stran vyzvali dnes ODS k jednotnému postupu proti hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou sněmovní volby za necelé dva roky milníkem, který může být bodem zlomu. Adamová uvedla, že TOP 09 stojí o rozumnou spolupráci postavenou na férovosti a vzájemném respektu, a to buď předvolební nebo povolební. Podobně se vyjádřili i předsedové KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Vít Rakušan.

TOP 09 a ODS se podle Adamové nemusejí shodnout v tématech klimatických změn nebo přijetí eura. "Ale většina z nás chce zbavit Českou republiku agrosocialistické vlády, která se opírá o komunisty," uvedla. Kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů podle ní už promarnil šest let ekonomické prosperity a výsledkem jeho práce jsou jen nové povinnosti pro aktivní lidi, tisíce úředníků navíc a minimální investice.

Výborný, který se za týden z rodinných důvodů vzdá role šéfa lidovců, občanským demokratům řekl, že strany musejí hledat způsob, jak vyhrát příští sněmovní volby. "Jedině takový výsledek, který umožní vznik vlády na novém koaličním půdorysu a s novým stylem, může být nadějí pro změnu v naší zemi," uvedl.

ODS už se podle Výborného stala také tradiční stranou a stejně jako lidovci hájí konzervativní hodnoty, které se ještě před několika lety zdály nezpochybnitelné. "Společným cílem musí být změna a tu dosáhneme jen vítězstvím," uvedl. Podle Výborného je povinností ODS i lidovců hledat cesty a modely spolupráce, byť to ani jedna ze stran "nemá v genetické výbavě".

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana si pravicové strany budou zase moct konkurovat potom, co dovedou zemi do normálních demokratických podmínek. "Pojďme vzájemnou spoluprací vytvářet společnost, ve které se svobodomyslným bude dobře žít," uvedl po kritice poměrů, které do české politiky podle něj přinesla spolupráce premiéra Babiše s komunisty. Uvedl, že se mu stýská po době, kdy politika nebyla prázdnou schránkou, ale soubojem idejí, a ve kterém strany spolupracují a současně si ostře konkurují.

"Nechceme dobu, kterou ovládají falešní mesiáši, kteří nikdy nesplní, co slíbí," uvedl v narážce na Babišovu politiku. Je podle něj nutné, aby se opoziční strany spojily k obnově hodnot a pojmů, kdy "komunista je komunistou" a "estébák je estébákem".

