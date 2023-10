Živě: AURES Holdings hlásí rekordní počet prodaných automobilů

V úterý 10. října 2023 prozradí skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna a Driverama, na tiskové konferenci výsledky prodejů automobilů v roce 2023.

Přímý přenos tiskové konference z holešovické budovy Visionary začne v 10:30

Automobilový trh se po dlouhých třech letech stabilizuje. Nabídka ojetin sice meziročně mírně klesla, ale vzrostl počet zánovních automobilů. Ceny jsou již několik posledních měsíců ustálené. Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna a Driverama, hlásí rekordní počet prodaných automobilů a atakuje sto tisíc aut za celý rok, což by bylo nejvíce v 31leté historii společnosti. Významně roste také poptávka po elektromobilech, kterých skupina oproti celému loňskému roku prodala již trojnásobné množství.

"I přes stále trvající krizi spojenou s válkou na Ukrajině se sekundární evropský automobilový trh stabilizuje. Nabídka nejen na trzích, kde působíme, již neklesá takovým tempem a někde dokonce roste, ale navzdory inflaci si ojetá auta již půl roku drží stálou střední hodnotu ceny. Pokračuje růst poptávky po zánovních automobilech, kterých ale naštěstí přibývá i v nabídce. Největší nárůst poptávky pak evidujeme u elektromobilů, kterých jsme v naší síti autocenter doposud prodali trojnásobně více než vloni za celý rok,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna a Driverama.

Skupina AURES Holdings se v dubnu jako lídr na trhu ojetých vozů jako první v oboru spojil s Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily, aby zákazníkům poskytl komfortní přístup k rozhodujícím datům o jejich původu a historii. Od začátku května tak mohou zákazníci sítě AAA AUTO získat data o námi nabízených vozech zdarma, přímo na našich webových stránkách. "Je to důležitý krok k dalšímu ztransparentnění trhu. Zákazníci získají data o historii vozu, aniž by se museli jakkoliv zavázat k jeho koupi,“ upřesňuje Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings. Od té doby si zákazníci na www.aaaauto.cz zdarma prověřili téměř patnáct tisíc vozů, nejčastěji vozy značek Škoda a Volkswagen.

