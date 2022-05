Živě: 80. výročí Operace Anthropoid

Městská část Praha 8 si v pátek a v sobotu 27. a 28. května 2022 připomene 80. výročí Operace Anthropoid. Výročí atentátu československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha poprvé oslaví v den oficiálního významného dne České republiky, protože 27. květen byl vyhlášen jako Den národního vzdoru.

Na programu oslav bude 27. května rekonstrukce útoku. Uskuteční se v zatáčce u Památníku Anthropoid v Praze-Libni nedaleko křižovatky u Vychovatelny, kde se bude také konat vzpomínkový akt a slavnostní přehlídka vojáků a civilistů v dobovém oblečení a historické vojenské techniky. Program bude zahájen přeletem britského historického stíhacího letounu Hawker Hurricane v 09:30.

Při vzpomínkovém aktu u památníku Operace Anthropoid vystoupí starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros (ODS), ministryně obrany ČR Jana Černochová (ODS), ministr obrany SR Jaroslav Naď, ministryně zahraničí Spojeného království Liz Trussová, ministr zahraničí ČR Jan Lipavský (Piráti), primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a místostarostka MČ Praha 8 Vladimíra Ludková (ODS), která byla iniciátorkou celého památníku. Svou účast při vzpomínkovém aktu také potvrdili velvyslanec Velké Británie v ČR Nick Archer, velvyslanec Slovenska v ČR Rastislav Káčer, ředitel sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky Jan Novák, náčelník Vojenské policie brig. gen. Miroslav Murček, ředitel VHÚ Praha brig. gen. Aleš Knížek, ředitel VHÚ SR plk. Miroslav Čaplovič a další osobnosti.

Mezi upomínkovými předměty nabízenými u příležitosti atentátu provedeného Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem bude například pamětní medaile, nahrávka Jiřího Voskovce a Jana Wericha z vysílání z Ameriky, dobové Lidové noviny, trička, knihy nebo pamětní bankovka s portréty Gabčíka a Kubiše. Součástí akce bude také premiéra filmu režiséra Olivera Maliny-Morgensterna Příběhy vlastenců. Více informací se nachází na stránkách www.anthropoid1942.cz.

Spoluautorovi takzvaného konečného řešení židovské otázky Heydrichovi se osudnou stala silnice pod Vychovatelnou v Libni, kudy téměř každý den projížděl. Heydrich útok přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Zemřel o pár dní později 4. června 1942. Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a popravili mnoho odbojářů a lidí, kteří jim pomáhali. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky zemřeli 18. června po boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje v Praze.

Projev starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS)

Vážené paní ministryně, vážení pánové ministři, Vaše excelence, Vážený pane primátore, dámy a pánové,

dnes jsme tady všichni bez rozdílu funkce, ty jsou totiž v demokracii pomíjivé. Jsme tu proto, abychom uctili nejspíše největší odbojový čin v dějinách druhé světové války. A přestože všichni vnímáme, že aktéři samotného útoku patří oprávněně na národní piedestal, vzpomeňme stovky nikoliv bezejmenných, ale málo vzpomínaných hrdinů, kteří riskovali životy nejen své, ale svých nejbližších, aby pomohli našim hrdinům, kteří ukončili život a kariéru Reinharda Heydricha, chladné a nelidské zrůdy. Mnoho z nich jsou naši předci z Libně, Kobylis, Bohnic, Karlína a dalších částí dnešní Prahy 8. Proto jsou po nich pojmenovány ulice v nejbližším okolí. Přesto si myslím, že je to vlastně to nejmenší, co jsme k jejich uctění udělali.

I to, že památník, kde se dnes nacházíme, musela v roce 2009 postavit radnice Prahy 8 z iniciativy paní místostarostky Ludkové a nikoliv naše republika, je smutný fakt. Ten je dnes napravován přítomností paní ministryně obrany, která nad celou sérií vzpomínek převzala záštitu a myslím, že se neurazí, když ji zde nazvu svou milou a váženou kolegyní. Děkuji jí za to, že se zde dnes Armáda ČR podílí důstojným způsobem na připomínce Operace Anthropoid.

Je třeba dnes připomenout i to, že dnešní 27.květen je již Významným dnem ČR, o co jsme jako vedení osmé městské části od loňska usilovali. Zůstane tak zaznamenán v kalendářích jako Den národního vzdoru. Za to, že se tak stalo si dovoluji poděkovat všem poslancům a senátorům, kteří pro změnu zákona hlasovali. Ale jednomu z nich, panu místopředsedovi senátu Jiřímu Oberfalzerovi, děkuji obzvlášť, jelikož si naši iniciativu vzal za svou a výrazně pomohl jejímu prosazení.

Vzpomeňme na to, že na konci května 1942 byla válečná situace horší než svízelná. Němci zahajovali drtivou ofenzívu na východě, rozhodně málokdo mohl předpokládat, že je nacistická diktatura na počátku konce. O to víc vynikne hrdinství všech, kteří neváhali a svým přičiněním rehabilitovali pověst českého národa jako národa nepoddajného, nikoliv poraženého. Národa, který se nikdy nevzdává, i když je jeho situace zdánlivě beznadějná.

Je neuvěřitelné, že se tehdy úplně obyčejní lidé vzepjali, a byli ochotni nezištně a za cenu obrovského rizika pomáhat našim vojákům vyslaným do německými nacisty okupované vlasti.

Obávám se, že ve shonu a každodenních starostech, ve víru nelehkých posledních let poněkud zapomínáme, že naši předci prožívali mnohem a mnohem horší časy.

Musíme neustále mít na paměti slova z krypty kostela v Resslově ulici: Jsme Češi, nikdy se nevzdáme!" Takoví musíme být i v nelehké budoucnosti.