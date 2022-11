Získané zkušenosti nás posunou dál, zhodnotil EKL trenér Slovácka Svědík

Bělehrad - I když fotbalové Slovácko skončilo v nabité skupině D Evropské konferenční ligy poslední, svými výkony dobře reprezentovalo český fotbal. Trenér Martin Svědík tak mohl být s celkovým účinkováním v soutěži spokojen a vyzdvihl zejména velký přínos pro celý klub z hlediska získaných zkušeností.

Slovácko ve skupině vyhrálo na stadionu Nice 2:1, s nímž doma prohrálo 0:1, uhrálo dvě remízy s Partizanem Bělehrad a dvakrát podlehlo Kolínu nad Rýnem.

"Mrzí nás hlavně dvě těsné porážky v domácím prostředí s Nice a Kolínem. To byly hlavní důvody, proč jsme až do posledního kola nebojovali o postup ze skupiny do jarního play off," řekl kouč Martin Svědík novinářům po závěrečném duelu v Bělehradě.

Na svém týmu si cenil zejména toho, že v silné konkurenci ani jednou nepropadl a odehrál s mnohem zkušenějšími protivníky vyrovnané partie. "Soupeři se na nás připravovali s plnou vážností a nasazovali na nás nejsilnější sestavy. Získali jsme si respekt a to je pro celý klub velmi důležité. Teď už všichni vědí, kde je Uherské Hradiště a Slovácko," konstatoval Svědík.

Podle něj bylo jedním z hlavních faktorů, proč tým výsledkově neuspěl, proměňování střeleckých příležitostí. "Do šancí jsme se dostali, ale když je nedáte, tak na evropské scéně nemůžete pomýšlet na úspěch," popsal osmačtyřicetiletý kouč podstatu toho, proč jeho svěřenci získali pouze pět bodů ze šesti zápasů.

Slovácko nakouklo do pohárové Evropy loni, ale vypadlo hned ve druhém předkole s Plovdivem. V této sezoně se jako vítěz domácího poháru přes dvě předkola poprvé ve své historii dostalo do skupinové fáze.

"Je to neocenitelná zkušenost pro všechny v klubu, pro hráče, vedení i nás trenéry. Můžeme vidět obraz zahraničních mužstev a srovnávat, ať už z hlediska týmového či individuálního, nebo zázemí. Jsou to jiní soupeři než v české lize, tím hráči rostou. To se nedá natrénovat, musí se to zažít v praxi a je to velký přínos pro budoucnost," vysvětlil Svědík.

Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti patřilo k nejmenším městům a klubům v evropském pohárovém osudí, navíc bez zkušeností s organizací. I tohle bral Svědík při svém hodnocení v potaz. "Hráčům a potažmo klubu musíte dát nějaké cíle. Tím prvním bylo postoupit do skupiny, tím druhým pak pokusit se uspět. Z hlediska výsledkového se to sice nepovedlo, ale všechny získané zkušenosti nás jistě posunou dál," zakončil Svědík.